Napeto do samog kraja: Elitovizija izazvala opštu pometnju u Beloj kući, Alibaba pokazao koliko je sujetan na Filipa Đukića! (VIDEO)

Takmičari "Elite" dobili su zadatak od Velikog šega da glasaju za najgori i najbolji nastup sa sinoćne novogodišnje "Elitovizije".

- Za mene je utisak korišćenje deteta za ispoljavanje sujete i nemoći. Mislim da u roditeljstvu nema mesta za dokazivanje, pobednika i gubetnika. Ostavio mi je utisak kod žirija kad obezvredne pojedince i tu mogu da kažem na Saleta, Tanju i Sandru jer nisu hteli ni da ih komentarišu i mislim da im ne bi spala kruna s glave. Ja da mogu navela bih naš nastrup kao najgori. Ja ću da navedem Luku i Anitu jer se poistevećujemo jer nismo naučili tekst. Najbolji nastup Matora, Dragana, Ilija i Ivan - govorila je Vanja Prodanović.

- Najbolji nastup je Filip Đukić. Najgori nastup Rada, Nerio i Hana. Utisak jeste situacija između Terze i Milice - dodala je Dušica.

- Sad mi je jasno zašto imamo sve manje kreativnih zadataka i da sam ja napravio veliku pauzu i propustio neke stvari. Po mom mišljenju najbolji su bili Matora i ekipa, iscimali su se oko svega, trudili su se. Matora bi prva mogla da kaže da je boli k*rac i da se ne cima. Po mom mišljenju to je isto kao sastanak ovde i rijaliti nije samo svađa i negativne stvari jer ljudi vole da vide i kreativu. Ja ću za najgoru ekipu da navedem ove četiri devojke "Seks i grad" i ne jer ste se skidale i niste znale tekst, nego vam je energija bila nula. Za utisak neću da navodim svađe jer mi se od istih s*re. Ja ću da navedem Iliju Pečenicu, on je sinoć objasnio - govorio je Filip Đukić.

- Tek sad sam skontao da je Žana bila juče u žiriju, ja sam mislio da je Biserka. Smešno mi je da Vanja sad priča, a juče spustila glavu. Blam. Svi čutite juče, a danas svi pričate u kameru. Lepi Mića od 66 godina je imao više energije nego više od 80% nas muškaraca. Murat izašao na scenu bez treme i peva na našem jeziku. Niko nije pohvalio moju ekipu jer sam ja prva tema i to samo priča o vama - govorio je Asmin.

- Poslužio si kao pomagalo. Ti si sujetan na Filipa Đukića - dodao je Dača.

- Za mene je pobedila ekipa Boginja, Sale Luks i Sandra. Rado, rekao sam ti da ne letiš jer ćeš pasti nisko - rekao je Asmin.

