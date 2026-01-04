Kakav blam! Dušica na stubu srama jer je Janjuš pipkao za zadnjicu, Dača progovorio: Asmin je pobesneo jer... (VIDEO)

Šok!

Dačo Virijević nastavio je sa raskrinkavanjem učesnika i dešavanja sa proslave nove godine.

- Dušice, jeste te ljubakao i hvatao za du*e, jeste - rekla je Jakšićka.

- Poljubila si se sa Janjušem i niste u vezi, svakako si donja - rekao je Dačo.

- Ovo nije normalno, ovde svi lažu i nama je*u majku sada - rekla je Kačavenda.

- Hajmo dalje, da kažem. Što se tiče Asmina, Asmin je najviše ljubomorisao na novogodišnjoj večeri, pa je hteo neku od devojaka da odvede u hotel. Prilazio je Vanji Prodanović, video sam da se sklanjala, prilazio je Sari, nisi ni tu uspeo. Pobesneo si jer je Maja otišla sa Filipom - rekao je Dača.

- Pričaš gluposti, ali nećeš dobiti reakciju zbog mog oca - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

