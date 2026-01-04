NE PRILIČI RODITELJIMA DA SE TAKO PONAŠAJU! Munjez bez ustezanja dao sud o sukobu Milice i Terze, pa žestoko opleo po Žani: PRODALA BI VERU ZA VEČERU!

Bivši učesnik ''Elite 8'', Danijel Dujković Munjez blizak je prijatelj Borislava Terzića Terza, koji se tokom održane Elitovizije sučio sa bivšom partnerkom i majkom njegovog deteta Milicom Veličković, koja je bila deo stručnog žirija,

Portal Pink.rs kontaktirao je Munjeza, kako bi iskazao svoje mišljenje o žestokom sukobu koji su te noći imali Milica i Terza.

Dujković je na samom početku razgovora prokomentarisao Žanu Omniu, koja je bila jedna od članova stručnog žirija, te je jasno stavio do znanja da ne podržava njen lik i delo.

- Milica ne može da bude objektivna. Ona ostavi dete kod kuće zarad rijalitija, pa onda uđe u rijaliti kao le*bejka, sve zbog javce scene. Ona je mnogo loš lik, prodala bi veru za večeru. S takvim personama se samo treba srpdati. Ona radi neke stvari koje ne priliče jednoj majci, ne znam koga ona može da komentariše. Inače, moram da kažem da je Žana toliko ispompleksirana, da ne može da se obuzda i ne pomene me negde, to je znak koliko je iskompleksirana, kada sam ja u pitanju - rekao je Munjez.

Potom, Dujković se bez zauzimanja strane, jasno prokomentarisao situaciju u kojoj se trenutno nalazr Milica i Terza.

Što se tiče Terze i Milice, ne priliči roditeljima da se tako ponašaju. Gledao ih je milioniski auditorijum, ne treba izgovarati onakve radi, pre svega jer su roditelji. Ja ću sa Terzom da popričam, ali je očigledno da je on povređen jer želi da vidi dete. Moram da se složim sa Milicom, ona je i sama rekla da ako želi da vidi dete, neka sačeka da se završi rijaliti, pa onda da pronađu zajednički jezik, mirnim putem - istakao je on.

