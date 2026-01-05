Bolje Maja meni da polupa jaja o glavu, nego Filip o D*PE TVOJE DEVOJKE! Žestoki rat Asmina i Bebice, poniženjima nikad kraja! (VIDEO)

Ozbiljna poniženja.

Ovonedeljni vođa Asmin Durdžić nastavio je da deli budžete na današnjem sastanku.

- Mama ti je rekla šta je rekla, na mene ne bi mogla da utiče mama, ja sam se na sceni ponizio sa Majom i Borom, ali scena ne sme da trpi. Tvoji su ti dali neko mišljenje, ali ako voliš ovog muškarca, ponašaj se tako i kao da ti je bitniji on nego porodica, nema koketiranja sa drugima - rekao je Asmin.

- Ti si pogazio svaki svoj stav, rekao si da će Aneli dobiti uvek veliki o tebi, a sad si dao mali - rekao je Bebica.

- Klošar u duši, on je debil - rekla je Aneli.

- Najveći blam si doživeo kad ti je Maja polupala jaja na glavu, nastavio si da se ponižavaš - rekao je Bebica.

- Bolje da je meni Maja polupala jaja nego Filip njoj. Filip lupao jaja o tvoju devojku, lupao joj jaja o d*pe - rekao je Asmin.

- Priča kako će dete da spava sa njim, pa ko je to dozvolio, on se boji osude, jer vidi kako je Terza uporan - rekla je Aneli.

- Gde su tvoja deca. Ja sa tobom ne mogu da pričam, tebi je frajer j*bao devojku na tvoje oči - rekao je Asmin Bebici.

- Moja deca nisu deo rijalitija - vikao je Bebica.

Autor: R.L.