Trebalo je uši da operišeš, a ne majmunsku facu: Alibaba doživeo pomračenje i brutalnom vređalicom uništio Vanju Prodanović! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poludeo!

U toku je ''Anketa'', a takmičari imaju zadatak da izaberu najveće zlopamtilo u Beloj kući. Reč je dobila Vanja Prodanović.

Zovite doktore, neka mi pomognu: Uroš ne prestaje da provocira Anitu zbog navodne afere s Reljom Popovićem! (VIDEO)

- Majo totalno je bezkarakterno što si od Aneli dobila deset tužbi, a sada se ližeš s njom i menjaš haljine. Isto tako ja ne znam ko je više obezvrednio Asmina od Luke, a oni su sad dobri - rekla je Vanja P.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ti misliš ko si ti? J*bao te otac onaj glupi, j*bem i tebe i oca. K*rvo jedna glupo, pričaj o sebi kad si dolazila kod mog druga za 150 evra. Mamu ti j*bem, prostitutko smrdljiva. Ti ne znaš gde živiš, pun mi je k*rac tebe klošarko raspala. Obukla trenerku i štikle, ko ti je to savetovao? Trebala si uši da operišeš, a ne majmunsku facu. Nisam hteo da te j*bem šugo gubava, nemoj da pokazujem tvoj krevet - rekao je Alibaba.

Pored ovakvih prijatelja, neprijatelji joj nisu potrebni: Mina Vrbaški dobija sve više noževa u leđa od bliskih ljudi! (VIDEO)

- Znaš kako moj tata lepo zarađuje i koliko smo lepo vaspitani - rekla je Vanja.

- Ja prva ne mogu da je slušam jer je iritantna, ali Asmine nema potrebe da je ponižavaš tako kao ženu - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj ti da se mešaš, mesec dana mi spominje dete - rekao je Alibaba.

- Dača i Uroš mi se nekako uklapaju u ovaj opis, treća osoba je Asmin - rekla je Vanja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

