Ona je glavna kokoška u kokošinjcu: Miljana unakazila Maju zbog ponižavanja Filipovih utorak devojaka, pa je uporedila sa štrokavom krpom (VIDEO)

Žestoko prozivanje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Da li je Filip i dalje svaštoj*bac? - glasilo je pitanje.

- Nije. Ne mogu da kažem kad sam se našla tu. Ja sam to pričala u našim peckalicama i dobacivanjima koje imamo. Ja nikad ne bih rekla na taj način uvredljivo i da hoću da ponizim, ja sam to koristila kao internu foru. Sad ne mogu, niti hoću - govorila je Maja.

- Ne osećam se tako, ali ima pravo da me zove kako hoće. Ne ljutim se ni na koga, niti na Maju - dodao je Đukić.

- Ona je pričala da za razliku od drugih ima dva grama mozga i da ne bi dozvolila sebi da bude sa nekim ko je povezivan sa drugim devojkama. Ona je najstrašnije ponižavala devojke. Ne mogu da kažem da je Maja drugačija od Vanje Prodanović. Ona sebi ne bi smela da dozvoli da bude u istom košu, a sad je u kokošinjcu. Maja je sad glavna kokoška i vodi kokošinjac. Ja sam se sa Filipom ljubila francuski, jezikom. Ona je ponižavala mene na najgori mogući način. Ona je sad novogodišnja devojka, Filip je napio i izj*bao kao kravu, a sutradan nije ni znao da je bio sa njom. Maja nije ništa posebnija. Ja se sećam "Zadruge 2" kad je to radila, a onda je pitala moju majku i mene kako da se izvadi iz svega toga. Ona nema prava bilo kojoj devojci da kaže bilo šta. Znaš šta je pačavra? To je ona, štorkava krpa. Filip je uradio šta je uradio i zavrljačio je u štrokavu kantu. Sve je nesrećnija, Filip Đukić neće da je priznao za devojku, kao što nije ni Čorba - pričala je Miljana.

- Izgubila je fokus i nema pojma šta priča. Imaju pravo da me komentarišu i da iznose svoj stav, a ako misle da će uvredama mene da umanje, a sebe uzdignu... - dodala je Maja.

- Ona je bez osnove pričala da sam ja d*kala čoveku i da joj se Asmin gadi zbog mene, a kako joj se nije gadio Filip kad sam se ljubila sa njim? Komentariše me bez osnove, kao i njen Taki. Neka on smesti njegovu ćerku gde joj je mesto - rekla je Kulićeva.

- Ona neka komentariše svoju majku koja je mene zvala da mi priča da ima probleme sa ludom ćerkom - poručila je Maja.

Autor: A. Nikolić