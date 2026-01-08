AKTUELNO

Teodora dobila novi posao: Pored fitnes instruktorke postala i kuvarica, Bebica ne krije ponos! (VIDEO)

Presrećan što Teodora više nije Feta pašteta!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nen﻿ada Macanovića Bebicu.

- Koliko si ponosan na Teodoru? Vidimo da vam sprema da jedete, trudi se. Sada tebe mogu zvati Feta pašteta. Samo napred, oboje do pobede - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nju su ovde prozivali da je sa mnom zbog hrane, a ona je sada pokazala kako kuva. Ponosan sam, naravno da jesam jer sam uvek govorio da je tako - rekao je Bebica.

Naredno pitanje bilo je za Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić.

- Da li su vam prijali zagrljaji koji ste imali ceo jedan dan? - glasilo je pitanje.

- Jesu meni - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam na koji dan se misli. Kad se budemo ljubili, ja ću reći - rekla je Aneli.

- Zagrlim je i sve normalno, a ona me samo vređa. Ceo dan me vređaju kao da sam ja ovde da me vređaju - rekao je Janjuš.

- Je l' ti misliš da si ti mene uvredio nečim? Biće da su drugi ljudi bili u pravu - rekla je Milena.

- Pa ti si prva mene izdala - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

