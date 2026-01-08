Bukti rat bivših! Janjuš i Aneli u svađi oko poljupca, Alibaba skočio: Tvrdim, kad god budem poželeo, biću s njom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Maša Mihailović prvo pitanje pročitala je Maji Marinković.

- Ako ti neko treba biti kriv, onda su to Aneli i Uroš, oni su te gurali Filipu, kako bi bili sigurni da nećeš imati ništa sa Asminom. Filip je jasan od prvog dana da neće biti ni sa kim u vezi, a Aneli bravo, tako se čuva bivši partner - glasilo je pitanje.

- Pa dobro, ne može niko ni na šta da me natera. Rekla sam da ne mogu da krivim nikoga, isključivo sam ja ta koja je donela odluku i Filip, naravno. Uki možda ima udela, koji je dolivao i dolivao alkohola, ali opet kažem, to nije opravdanje. A što se tiče Asmina, nema tu šta, on mene ne intresuje, za mene Asmin nije muškarac s kojim bih nešto imala i to je to - rekla je Maja.

- Bože me sačuvaj, nigde veze, ja bih volela da se ovaj čovek skrasi i da ga neko izvede na pravi put. Mislim da bi mogla Maja to da bude. Ja smatram da se njoj od početka Filip sviđa, malo se sa Asminom u početku igrala. Jeste ona peckala, ali sam videla sviđanje prema Filipu. Niti sam ja koga gurala, niti me boli briga, samo sam to videla. Volela bih da mi ga bilo koja skine s grbače - rekla je Aneli.

- Maja i ja smo imali situaciju napolju, nema potrebe da me bilo ko šta gura. Ja mogu da saslušam, ali ako ja nemam to u glavi, to na jedno uvo uđe, na drugo izađe - rekao je Đukić.

- Okej, naravno gledaocima, ali nema šta da polažemo ljudima račune, nismo mi zauzeti, oboje smo slobodni. Nije bilo mešanje u nečiji odnos - rekla je Maja.

Sledeće pitanje pročitala je Aneli Ahmić.

- Kažeš da više emocija imaš prema Janjušu, nego prema Asminu, pa ženo, šta smo mi gledali u hotelu - glasilo je pitanje.

- Sad jednostavno imam više poštovanje sa Janjuševe strane, Asmin me je kao čovek razočarao, ponižavao, baš sam prema njemu skroz, imam gađenje. Kada bih poredila, sa Janjušem bar popričam. To je jedan bezm*dović, koji može samo da se*e da bi me ukanalio ovde. Da, zagrli me, ali neće ni to moći, jer je to iskoristio i rekao da me je poljubio - rekla je Aneli.

- Sad će bezm*dović da joj objasni...Što se tiče Aneli, svaki dan se pohvatamo - rekao je Janjuš.

- Sad me već nervira, evo, sada sam videla Asmina da te nagovara da komentarišeš - rekla je Aneli.

- Evo, ja sada tvrdim, kada budem ponovo hteo, ona će biti sa mnom - dodao je Asmin.

- Svaki dan smo se hvatali, u garderoberu, masiram je po dup*tu - rekao je Janjuš.

- Ne samo ja, onaj poni može da bude sa njom! Ona je devojka lakog morala. Ona je devojka koja se zaljubi u muški kišobran, ne voli ni mene, ni Janjuša, ni Luku, ona jedino što voli je muški polni organ, nebitno čiji, samo ku*ac - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić