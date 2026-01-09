Šok! Anita se rasplakala zbog Lukine nemarnosti, on ponovo pokušao da joj pomuti razum (VIDEO)

Au!
Anita Stanojlović počela je da plače, pa je tako Luka Vujović hteo da je uteši.
- Nemoj da plačeš ljubavi, znaš da me to ne zanima. Nemam kontakt sa njom, dođi, nemoj da plačeš - govorio je Luka, dok je Anita sve vreme plakala.
- Nema opravdanje - dodala je Mina.
- Dobro pogrešio sam, bilo mi je žao - rekao je Luka.
- Jeste, strašno je, ti znaš da ti se sve meri - rekla je Mina.
- Anita, nije to toliko strašno, nemoj da preuveličavaš - rekao je Luka.
- Je l' možeš da mi se ne obraćaš - rekla je Anita.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić