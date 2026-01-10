Terza ne može da dođe sebi: Totalno ga savladale emocije, izabrao autfit za Barbarino krštenje (VIDEO)

Nakon što je stiglo pismo Velikog šefa u kom je Borislav terzić Terza dobio dozvolu da prisustvuje krštenju svoje ćerke Barbare, on je odmah poleteo na spremanje.

Luka Vujović je dotrčao do Terze kako bi mu otkrio šta je poklon koji je Veliki šef pripremio u Terzino ime za Barbaru - zlatna brojanica sa natpisom "Voli te teta".

On je zatim otišao u garderober, a njegova devojka Sofija Janićijević i cimeri su mu pomogli da se spremi.

- Pazi šta radiš - rekla mu je Sofija, nakon čega su uputio na kapiju.

Autor: A.Anđić