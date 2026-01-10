AKTUELNO

Zadruga

Terza ne može da dođe sebi: Totalno ga savladale emocije, izabrao autfit za Barbarino krštenje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Nakon što je stiglo pismo Velikog šefa u kom je Borislav terzić Terza dobio dozvolu da prisustvuje krštenju svoje ćerke Barbare, on je odmah poleteo na spremanje.

Luka Vujović je dotrčao do Terze kako bi mu otkrio šta je poklon koji je Veliki šef pripremio u Terzino ime za Barbaru - zlatna brojanica sa natpisom "Voli te teta".

Foto: prin

On je zatim otišao u garderober, a njegova devojka Sofija Janićijević i cimeri su mu pomogli da se spremi.

Foto: prin

- Pazi šta radiš - rekla mu je Sofija, nakon čega su uputio na kapiju.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Savladale ga emocije: Terza totalno skrhkan, roni suze! (VIDEO)

Zadruga

Nije je štedela! Bebica ne može da dođe sebi, Rada očitala Teodori lekciju (VIDEO)

Zadruga

Udario je tamo gde zna da će da me boli: Matora totalno slomljena nakon žestoke svađe sa Đedovićem, ne može da dođe sebi! (VIDEO)

Zadruga

Slomila se u paramparčad: Udruženje Luke i Alibabe totalno demoliralo Aneli, ne može da dođe sebi od bola! (VIDEO)

Zadruga

Suza suzu stiže: Aneli Ahmić jeca na sav glas, ne može da dođe sebi (VIDEO)

Zadruga

NE MOŽE DA DOĐE SEBI! Slađa Bošković prolila reku suza zbog Anđelinog POTRESNOG OBRAĆANJA porodici! (VIDEO)