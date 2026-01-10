AKTUELNO

Domaći

MARŠ MI IZ ŽIVOTA I TI I MAJA MARINKOVIĆ: Stanija za Pink.rs otkrila ŠOK detalje žestoke svađe sa Asminom pred njegov ulazak u Elitu, doživela potpuno pomračenje kad joj je tražio fotke njene drugarice

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Dobrojevićeva bez dlake na jeziku otkrila šta joj je Durdžić priredio pred njegov ulazak u rijaliti!

Povodom tvrdnji Asmina Durdžića da mu je Stanija Dobrojević napravila haos pred njegov ulazak u "Elitu" i ljubomornu scenu zbog Maje Marinković, za Pink.rs se oglasila upravo rijaliti zvezda i tadašnja Alibabina emotivna partnerka. Naime, kako je Asmin tvrdio, kad su Stanija i Maja imale slikanje za njenu kolekciju ona je poludela jer je Durdžić želeo da pogleda fotke, pa ga je Stanija napala da želi da gleda Majinu zadnjicu.

Foto: pink.rs, Instagram.com

Sada je Stanija celu situaciju prokomentarisala za Pink.rs bez dlake na jeziku i otkrila celu istinu o spomenutom događaju.

- Da, istina je, i to mnogo gora! Nisam ga otpisala - izbacila sam ga iz stana uz reči: ‘'Marš mi iz života i ti, i rijaliti i Maja Marinković!’'. Pomračenje, totalno. Razlog? Tražio je slike Maje u mom brendu te večeri. I da, ujutru se vratio da moli za oproštaj. Haos je bio bukvalno noć pred njegov ulazak. Nejasno mi je zašto moji bivši vise oko Maje, u stvari mi je jasno: dobra je riba, fizički ih podseća na mene, tu počinje i završava svaka sličnost. Njemu sam baš želela Maju – ovako će mu ostati tiha patnja, a želela sam da ostane bez oka! - otkrila je Stanija za Pink.rs i dodala:

Foto: Privatna arhiva

- Da sam ja tražila slike njegovog druga zapalio bi i mene i druga! Toliko je bolesno ljubomoran. Ali kod njega važe dupli standardi - on može sve, žena ne sme ništa - poručila je Dobrojevićeva za naš portal.

Foto: Privatna arhiva

Autor: M.K.

#Asmin Durdžić

#ELITA 9

#Maja Marinković

#Stanija Dobrojević

POVEZANE VESTI

Domaći

Suze su mu lažne: Matora otkrila da je Terza žestoko opljuvao Munjeza pred ulazak u Elitu, pa osudila njegov odnos sa Sofijom (VIDEO)

Zadruga

Ako neće sa njom, ne može ni sa jednom! Maja doživela pomračenje, izdala upozorenje Đukićevim bivšim i budućim devojkama: Žene, samo da znate... (VIDE

Domaći

ŠTO GA NISI ČUVALA CEO ŽIVOT? Hana zapenila zbog Sitinih reči: Uputila joj brutalnu poruku pred Anelin ulazak u Elitu 9!

Zadruga

Pao mi je kamen sa srca kad sam to čula: Aneli otkrila kada su joj se ugasile emocije prema Luki, Stanić podržao vezu Anite i Vujovića: Hvala Bogu, ot

Domaći

Nikad mi nije odmagao: Mia Borisavljević progovorila o braku sa pevačem Bojanom Grujićem, pa otkrila nepoznate detalje iz svog života!

Zadruga

Ti si preljubnica: Maja pred Filipom zakucala Teodoru za dno! (VIDEO)