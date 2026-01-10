MARŠ MI IZ ŽIVOTA I TI I MAJA MARINKOVIĆ: Stanija za Pink.rs otkrila ŠOK detalje žestoke svađe sa Asminom pred njegov ulazak u Elitu, doživela potpuno pomračenje kad joj je tražio fotke njene drugarice

Dobrojevićeva bez dlake na jeziku otkrila šta joj je Durdžić priredio pred njegov ulazak u rijaliti!

Povodom tvrdnji Asmina Durdžića da mu je Stanija Dobrojević napravila haos pred njegov ulazak u "Elitu" i ljubomornu scenu zbog Maje Marinković, za Pink.rs se oglasila upravo rijaliti zvezda i tadašnja Alibabina emotivna partnerka. Naime, kako je Asmin tvrdio, kad su Stanija i Maja imale slikanje za njenu kolekciju ona je poludela jer je Durdžić želeo da pogleda fotke, pa ga je Stanija napala da želi da gleda Majinu zadnjicu.

Sada je Stanija celu situaciju prokomentarisala za Pink.rs bez dlake na jeziku i otkrila celu istinu o spomenutom događaju.

- Da, istina je, i to mnogo gora! Nisam ga otpisala - izbacila sam ga iz stana uz reči: ‘'Marš mi iz života i ti, i rijaliti i Maja Marinković!’'. Pomračenje, totalno. Razlog? Tražio je slike Maje u mom brendu te večeri. I da, ujutru se vratio da moli za oproštaj. Haos je bio bukvalno noć pred njegov ulazak. Nejasno mi je zašto moji bivši vise oko Maje, u stvari mi je jasno: dobra je riba, fizički ih podseća na mene, tu počinje i završava svaka sličnost. Njemu sam baš želela Maju – ovako će mu ostati tiha patnja, a želela sam da ostane bez oka! - otkrila je Stanija za Pink.rs i dodala:

- Da sam ja tražila slike njegovog druga zapalio bi i mene i druga! Toliko je bolesno ljubomoran. Ali kod njega važe dupli standardi - on može sve, žena ne sme ništa - poručila je Dobrojevićeva za naš portal.

