Ako neće sa njom, ne može ni sa jednom! Maja doživela pomračenje, izdala upozorenje Đukićevim bivšim i budućim devojkama: Žene, samo da znate... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon kviza znanja Maja Marinković i Filp Đukić pokrenuli su temu o svom odnosu u odabranima, a Maja je kao glavnog kriuvca za razoktrivanje njihove afere okrivila Boru Santanu.

- Ja sam i njemu rekla, može sad da priča šta hoće - rekla je Maja.ž

- Kako kad je to Zorica rekla, vidiš da je tema već bila - rekao je Filip.

- Ma kakvi. On je to rekao, ne bi meni Taki džabe onako rekao. Rekao mi je za Boru da mi nije prijatelj i da je išao da proverava. Mi to tad nismo rekli - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo pre toga rekli - rekao je Filip.

- Ja sam ovde došla i pretrnula. Šta on ima Anastasiji da priča? Ja nikad svog prijatelja ne bih izdala, pa ni sutra da uđem u vezu. Ja ne pričam svojim partnerima sa kim sam bila i šta sam radila - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni se jednom obilo o glavu i to više ne radim - rekao je Filip.

- Nalaziš bolesnice. Ja nikad ne bih rekla. Odmah napad, koga si ti je*ao bre?! Ja ne znam koja riba će vama da da da je je*ete posle ovoga što drukate?! Nijedna ne treba da vam da! Žene, samo da znate sve ćete biti odrukane, ne dajte! Kad vidite da vam Don Filip... Sram te bilo! - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad je tebi to rečeno? Pre Anite? - pitao je Filip.

- Ne znam da li je tad bila Anita - rekao je Dačo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

