Aneli je pričala drugaricama da njen brat ima veliki i debeo: SKANDAL NAD SKANDALIMA! Asmin rešio da ZGAZI porodicu Ahmić, rešen da joj oduzme starateljstvo nad Norom: Živeće kod mene... (VIDEO)

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića i Maje Marinković i Aneli Ahmić, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Durdžićem u Šiša baru.

- Jeste, da, ide na gore taj odnos, to je verovatno prirodno stanje, s obzirom da su njena sestra i mama uništili Norin život, pa i Anelin. One su krive za naš odnos, one ne misle na Noru u tim stvarima, čim nastavljaju već treću godinu da iznose sve i svašta. Lagano ja to, znaš, lagano je komentarišem za sada - rekao je Asmin.

- Zbog čega njih dve imaju toliki uticaj na Aneli - pitao je Darko.

- Ja sam to i govorio dok je trajala Elita 7, Grofica i Sita nju iskorišćavaju ceo život, gurnuli su je u kriminal, kao Sita što je išla sa drugaricama u Švajcarsku. Na primer, ja sam oženjen imam decu i dobro stojim s parama, onda Sita povede drugaricu, pa tako snime sve to taj intimni odnos i onda ucenjuju. Aneli je kao delila žetone za poker, Aneli ne zna da sabere pet plus pet. Imam saznanje da je odlazila, gde je brat pretio drugarici da vodi Aneli u hotel, ali to nije bilo u Švajcarskoj, nego na onom skijalištu, na Jahorini ima taj klub. Tu sam čuo da se spuštala sa plafona, polu-gola...Koliko je to istina, ja ne znam, ali znam da je delila te žetone za kofer. Tada sam ja poslao Grofici tri hiljade evra. Taj Albanac je plaćao Grofici kuhinju, verovatno ucena, ni kod babe nema za džabe. Ta afera kada je Aneli ukrala kofere, to je isto porodica namestila to. To kada je Grofica otišla sa slikarom u Split, ostavila je decu, išla je sa tim ljubavnikom zbog kog se razvela od muža. Maloletna deca nisu imala ništa, ni da jedu ni da piju, kunem ti se ne lažem, to je meni Aneli pričala, pa je Aneli išla u pekaru da uzme hleb na veresiju. Grofica je monstrum i Sita je monstrum. Ja stvarno poštujem ovaj projekat, ali nije da blatim porodicu! Ona je uvukla i mene, mog tatu, moju mamu, uvukla je sve nas u rijaliti i ja sam ovde jer sam došao da branim sebe, svoj obraz i porodicu - rekao je Asmin.

- Hoćeš joj definitivno oduzeti dete - pitao je Darko.

- Sto odsto! Ja tamo imam život, tamo živim od 1992. godine, imam posao, imam uredna primanja, imam živu i zdravu porodicu. Ja nisam rekao da bi dao starateljstvo njima celo, nego samo deo, jer sam prinuđen ponekada da napustim Austriju na par meseci. Tebi sudija izračuna koliko dnevno radiš, koliko možeš da čuvaš dete i da ne bih imao s tim problema, da me ne bi prijavljivala porodica Ahmić. Ako treba, plaćaću ženu da čuva dete, kako god, ja ću to da napravim da zakonski budem siguran sto odsto. Dete sada ima pet godina, ona se nikada nije upitala da joj dete treću godinu slavi rođendan bez tate i mame. Pusti Noru da ima oca! Ja neću da dozvolim da Nora živi u porodici Ahmić, loše joj je tamo. Evo vidimo šta su napravile od Nerija i Hane, Grofica kako se ponaša, sada da uđe socijalno u kuću u Sarajevu, oni nemaju uslova za život za odraslu osobu, a ne za dete. Nije sramota kada nemaš, ali ti ako sama nešto nemaš, ne možeš da osuđuješ druge koje nemaju - rekao je Durdžić.

- Ti si Aneli rekao da je nimfomanka, ona kaže da je Mevlida nimfomanka - rekao je Darko.

- Ja ne znam šta tačno znači nimfomanka, ali ona to jeste, ona kada popije dva vina...To su nešto komentarisale drugarice i Aneli, kao boli je dole, bio je veliki, to su komentarisali da je njen brat bio pre sa jednom drugaricom, i onda je Aneli rekla: "Da, moj brat ima veliki i debeo", kunem ti se u sve, što bih lagao?!

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić