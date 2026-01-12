AKTUELNO

Zadruga

Njoj Grofica mora da kaže da bi ona primetila moje dete?! Nerio besan kao ris na Aneli zbog ignorisanja male Arije, pa priznao: Pokazala je da nema nikakav osećaj prema mojoj ćerki (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskren do koske!

Nakon odgledanog video priloga u kom je prilkazan odnos Nerija Ružanjija i Hane Duvnjak, Darko Tanasijević, voditelj, u Šiša baru porazgovarao je sa Nerijom.

- Šta ti menja raspoloženje na gore - pitao je Darko.

pročitajte još

Aneli je pričala drugaricama da njen brat ima veliki i debeo: SKANDAL NAD SKANDALIMA! Asmin rešio da ZGAZI porodicu Ahmić, rešen da joj oduzme starate

- Na gore?! Svašta nešto, imao sam svađu sa Hanom, mislim, nije to bilo ništa uvau. Jesam, rekao sam joj, predmet svađe je bio kada je Asmin bacio foru na podeli budžeta da je njena mama zaboravila Ariju ovde, ona se na mene naljutila što ja nisam rekao da nije bilo tako. Ja sam ustvari rekao, jer sam ja držao dete, ali ona mene valjda nije čula, pokušala je da me ubadi da ja ništa nisam rekao - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta, je l' očekuje da budeš glasniji, ljući, da bismo mi videli da je Nerio mačo muškarac - pitao je Darko.

- Možda je očekivala da ja sada skočim i da budem glasniji. Na moje raspoloženje utiče i Aneli i svašta nešto...Ne znam koliko da kažem koliko utiče na moje raspoloženje, ali svaki put kada imamo neku komunikaciju, čak i u prolazu, dođe neko pitanje na koje moram da odgovorim kako jeste, ona me nazove lažovom i onda se opet posvađamo i dođe do uvreda. Voleo bih da sa njom imam normalnu komunikaciju, ali mislim da to ovde nije moguće - rekao je Nerio.

pročitajte još

NISAM IMALA NIŠTA S NJIM, KUNEM SE U SESTRU: Dušica optužila Sandru da je u naletu ljubomore izmislila da je imala vrelu akciju sa Asminom u hotelu! (

- Ti si rekao da te je zabolelo to što nije ni pogledala dete kada je došlo u posetu - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni bi čak bilo i okej da je ona obratila pažnju na nju, ona se nije okrenula u njenom pravcu, ništa nije rekla za nju. Na nominacijama mi je rekla da joj je Grofica rekla: "Vidi Aje kako je slatka" i to su prokomentarisale. Znači njoj Grofica mora da kaže da bi ona primetila dete?! Pokazala je kako nema nikakav osećaj prema mojoj ćerkici - rekao je Nerio.

- Aneli je uverena da ćeš kad-tad pokucati na njihova vrata i oni će ti oprostiti, zbog čega je to tako - pitao je Darko.

pročitajte još

ŠOK! Janjuš i Ivan rešili da saznaju od Dušice da li je imala intiman odnos sa Asminom, ona OŠTRO DEMANTOVALA! (VIDEO)

- Ne znam zašto to misli. Evo, i kada bih se hipotetički razišao od Hane, ne znam zašto misle da bih se vratio tamo nakon blaćenja mog deteta?! Grofica i kada me je pozvala, rekla mi je: "Mama i ja ti opraštamo sve, za druge ne znam", to je mene iznerviralo, jer kao šta imaju oni meni da oproste, treba ja njima da oprostim...Ne znam koje su pare vredne toga da ti ako imaš savršenu porodicu, da uđeš i da ih zgaziš - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

I da je bilo, bilo je napolju, šta njih briga?! Anita se totalno pogubila zbog priče o aferi sa Reljom, progovorila i o problemima sa Lukom (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Kao da je ona prevarena! Zola za Pink.rs opleo po Jeleni Marinković, otkrio da li ima šanse za pomirenje Janjuša i Aneli, pa priznao da li će ući u ve

Zadruga

Kaže da je Sofija treća u odnosu, a šta je ona? Terza razvezao jezik, pa žestoko opleo po Milici i Rajačiću! Priznao sve što mu leži na duši (VIDEO)

Zadruga

NA KORAK DA ZAPLAČE! Janjuš priznao da mu se sve NAKUPILO i da je zbog toga POPUCAO po svim šavovima, pa progovorio o POMIRENJU s Aneli: Želim da je Z

Zadruga

ONA JE NAPRAVILA PRIČU ZA ANITU! Luka besan kao ris zbog Aneli, žalio se Matoroj! (VIDEO)

Zadruga

Spava u krevetu sa osobom za koju smatra da je lažov: Aneli progovorila o Karićevom šlepu, Luka priznao da ga Ahmićeva NE POŠTUJE ni 50 odsto kao on n

Domaći

Slomio se u delove: Terza u suzama priznao koliko voli Sofiju, spreman da ide protiv svih zbog njihove ljubavi! (VIDEO)