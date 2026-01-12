Njoj Grofica mora da kaže da bi ona primetila moje dete?! Nerio besan kao ris na Aneli zbog ignorisanja male Arije, pa priznao: Pokazala je da nema nikakav osećaj prema mojoj ćerki (VIDEO)

Iskren do koske!

Nakon odgledanog video priloga u kom je prilkazan odnos Nerija Ružanjija i Hane Duvnjak, Darko Tanasijević, voditelj, u Šiša baru porazgovarao je sa Nerijom.

- Šta ti menja raspoloženje na gore - pitao je Darko.

- Na gore?! Svašta nešto, imao sam svađu sa Hanom, mislim, nije to bilo ništa uvau. Jesam, rekao sam joj, predmet svađe je bio kada je Asmin bacio foru na podeli budžeta da je njena mama zaboravila Ariju ovde, ona se na mene naljutila što ja nisam rekao da nije bilo tako. Ja sam ustvari rekao, jer sam ja držao dete, ali ona mene valjda nije čula, pokušala je da me ubadi da ja ništa nisam rekao - rekao je Nerio.

- Šta, je l' očekuje da budeš glasniji, ljući, da bismo mi videli da je Nerio mačo muškarac - pitao je Darko.

- Možda je očekivala da ja sada skočim i da budem glasniji. Na moje raspoloženje utiče i Aneli i svašta nešto...Ne znam koliko da kažem koliko utiče na moje raspoloženje, ali svaki put kada imamo neku komunikaciju, čak i u prolazu, dođe neko pitanje na koje moram da odgovorim kako jeste, ona me nazove lažovom i onda se opet posvađamo i dođe do uvreda. Voleo bih da sa njom imam normalnu komunikaciju, ali mislim da to ovde nije moguće - rekao je Nerio.

- Ti si rekao da te je zabolelo to što nije ni pogledala dete kada je došlo u posetu - rekao je Darko.

- Meni bi čak bilo i okej da je ona obratila pažnju na nju, ona se nije okrenula u njenom pravcu, ništa nije rekla za nju. Na nominacijama mi je rekla da joj je Grofica rekla: "Vidi Aje kako je slatka" i to su prokomentarisale. Znači njoj Grofica mora da kaže da bi ona primetila dete?! Pokazala je kako nema nikakav osećaj prema mojoj ćerkici - rekao je Nerio.

- Aneli je uverena da ćeš kad-tad pokucati na njihova vrata i oni će ti oprostiti, zbog čega je to tako - pitao je Darko.

- Ne znam zašto to misli. Evo, i kada bih se hipotetički razišao od Hane, ne znam zašto misle da bih se vratio tamo nakon blaćenja mog deteta?! Grofica i kada me je pozvala, rekla mi je: "Mama i ja ti opraštamo sve, za druge ne znam", to je mene iznerviralo, jer kao šta imaju oni meni da oproste, treba ja njima da oprostim...Ne znam koje su pare vredne toga da ti ako imaš savršenu porodicu, da uđeš i da ih zgaziš - rekao je Nerio.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić