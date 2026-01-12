Dotakla dno: Bora Santana provalio da advokatica nema kome da da velike budžete, odmah je opljuvao! (VIDEO)

Ostala bez prijatelja!

U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala Tanji Stijelji Boginji.

- Boginja, svi ovde znaju da sam ja mnogo slaba na tebe, ali to ne opravdava tvoje ponašanje ni jednog trenutka. Ja sam neko ko je tvoju ličnu tragediju doživeo mnogo srčano i uvek ću biti tu za tebe - rekla je advokatica.

- Matora i Dragana su jedine osobe koje su bile tu za mene kad mi je bilo najteže. Vama dajem velike budžete da bih zahvalila na svemu što ste vas dve uradile i rekle za mene - rekla je Jovana.

- Pa ti nemaš kome da daš velike budžete. Devojka nema inteligenciju, deli kome stigne - dobacio je Bora.

- Pali. Matora, hvala ti na svemu još jednom i nikad neću tebi i Dragani zaboraviti neke stvari - rekla je Jovana.

- Hvala, naravno da sam bila uvek tu i biću. Skrenem ti pažnju uvek na kritike - rekla je Matora.

Autor: N.Panić