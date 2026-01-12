AKTUELNO

Zadruga

Dotakla dno: Bora Santana provalio da advokatica nema kome da da velike budžete, odmah je opljuvao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ostala bez prijatelja!

U toku je ''Podela budžeta'' Jovane Mitić, a ona je naredni budžet dala Tanji Stijelji Boginji.

- Boginja, svi ovde znaju da sam ja mnogo slaba na tebe, ali to ne opravdava tvoje ponašanje ni jednog trenutka. Ja sam neko ko je tvoju ličnu tragediju doživeo mnogo srčano i uvek ću biti tu za tebe - rekla je advokatica.

pročitajte još

Kao da je došla u crkvu da moli za oproštaj, a ne da deli budžete: Jovana advokatica nema kome se nije ušlihtala, Sofija se upisala na listu! (VIDEO)

- Matora i Dragana su jedine osobe koje su bile tu za mene kad mi je bilo najteže. Vama dajem velike budžete da bih zahvalila na svemu što ste vas dve uradile i rekle za mene - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa ti nemaš kome da daš velike budžete. Devojka nema inteligenciju, deli kome stigne - dobacio je Bora.

- Pali. Matora, hvala ti na svemu još jednom i nikad neću tebi i Dragani zaboraviti neke stvari - rekla je Jovana.

pročitajte još

PREFESIONALAC! Jovana krenula da priča o Aniti i Relji Popoviću, Luka je ZBUNIO JEDNOM REČENICOM I PREKINUO IZLAGANJE! Ona poručila: Otkopaj rupu i na

- Hvala, naravno da sam bila uvek tu i biću. Skrenem ti pažnju uvek na kritike - rekla je Matora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kao da je došla u crkvu da moli za oproštaj, a ne da deli budžete: Jovana advokatica nema kome se nije ušlihtala, Sofija se upisala na listu! (VIDEO)

Zadruga

Napravili šou: Bora Santana osmislio takmičarima koreografiju, oni pokidali! (VIDEO)

Domaći

'KAŽE DA NEMAM STRUJE DA NAPUNIM TELEFON!' Janjuš šokiran Asminom Durdžićem, odmah preneo Aneli šta govori o njemu i čime se BAVI, ona ostala ZATEČENA

Zadruga

CHAT GPT joj je zakržljao: Bora Santana prozvao Vanju, Maja obrisala patos s Boginjom i Prodanovićkom: Kao da su ih iz štale pustili... (VIDEO)

Domaći

OVO NIJE OČEKIVALA: Mileni Kačavendi stigao sin Lazar u Elitu, ona mu pala u zagrljaj (VIDEO)

Zadruga

Trese se Bela kuća: Bora i Anita u ratu do istebljenja! Santana uspeo da je brzinom svetlosti zalepi za dno: Tebi će dete da gleda... (VIDEO)