Neka te Osman prizna za snajku! Dača i Aneli ratuju kao nikad do sad, ona mu poručila: Pričaj kako uhodiš MATORE MUŠKARCE! (VIDEO)

Haos!

Aneli Ahmić nastavila je brutalnu svađu sa Dačom Virijevićem, a on ju je prozivao da prizna vezu sa Stefanom Karićem.

- Sad priznaj vezu sa Karićem, da budeš snajka Osmanu - rekao je Dača.

- Taj prstić u g*zicu, pričaj kako uhodiš matore muškarce - navela je Aneli.

- Bebica neka priča kako njegovi drugari znaju Situ - istakao je Virijević.

- Pričaj o matorom muškarcu o kom je Bebica pričao - dodala je Aneli.

- Nije bio mator, iz tvoje je kuće. Neka te Osman prizna za snajku, i onako je rekao Asmin da ste isti - rekao je Dača.

- Bila sam ja u vili Karića, poznato mi je - rekla je Aneli.

Autor: R.L.