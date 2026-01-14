Ipak je ljubav pobedila! Terza rešio da da Sofiji još jednu šansu, ona ne krije koliko ga voli: Gledaj me, nikom ne veruj, ŽELIM TEBE ZA CEO ŽIVOT (VIDEO)

Iskrena do koske!

Bora Terzić Terza izašao je iz kazina kako bi popušio cigaretu, dok je atmosferu u kazinu na viši nivo podizao Miša Laguna, te je tako porazgovarao sa Sofijom Janićijević.

- Nijednu grešku prema tebi nisam imao od kada smo u ovoj sezoni. Stani, samo da ti kažem nešto. Evo, ja ti dajem šansu, jer veruj mi, sve što je ovo bilo, ostaviću po strani. Imam probleme ozbiljne u glavi zbog nekih drugih stvari - rekao je Terza.

- Tu sam, uvek...Slušaj, da neko spomene Milana ili bilo koga u kući, je*aću im mater svima do kraja, ali ja nemam taj temperament. Ti nisi svestan koliko te volim - dodala je Sofija.

- Samo da ti kažem. Ja tebe volim, ti to vrlo dobro znaš - rekao je Terza.

- Ja tebe više nego ti mene, to je sigurno - rekla je Sofija.

- Ja tebi pružam ovde ono što ne bi nijedan muškarac - rekao je Terza.

- Gledaj me, veruj meni, nikome ne veruj, samo svojim očima veruj. Želim tebe pored sebe ceo svoj život, tvoja koža, tvoj miris - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić