Rešila da svede sve račune: Aneli odlučila da se obračuna sa Janjušem! Njihova svađa prerasla u urnebesnu scenu: Grudve lete na sve strane (VIDEO)

Hit!
Aneli Ahmić odvojila je Marka Janjuševića Janjuša kako bi saznala zašto je provocirao nju i Maju Marinković.
- AJde vamo da popušimo cigaru - rekao je Janjuš.
- Zašto si rekao meni i Maji: "A ja vas je*ao" - pitala je Aneli.
- Janjuš nikad u životu to ne bi rekao. KO ti je dao viski? Ne deri se budalo. Naježile su ti se s*se. Znaš li da se ponašaš? Ja dvanaest godina izlazim i nikad me obezbeđenje nije izbacilo - rekao je Janjuš.
- Kada je mene? - pitala je Aneli.
- Ne deri se đavole sa naježenim s*sama - rekao je Janjuš.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić