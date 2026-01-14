AKTUELNO

Zadruga

Rešila da svede sve račune: Aneli odlučila da se obračuna sa Janjušem! Njihova svađa prerasla u urnebesnu scenu: Grudve lete na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Aneli Ahmić odvojila je Marka Janjuševića Janjuša kako bi saznala zašto je provocirao nju i Maju Marinković.

- AJde vamo da popušimo cigaru - rekao je Janjuš.

Idi i reci joj da sam trudna: Anita nahuškala Uroša, pokušava na sve načine da isprovocira Aneli, Lukina reakcija je izbacila iz takta (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto si rekao meni i Maji: "A ja vas je*ao" - pitala je Aneli.

- Janjuš nikad u životu to ne bi rekao. KO ti je dao viski? Ne deri se budalo. Naježile su ti se s*se. Znaš li da se ponašaš? Ja dvanaest godina izlazim i nikad me obezbeđenje nije izbacilo - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Palo pomirenje: Aneli i Ivan zakopali ratne sekire, odmah se izgrlili i izljubili (VIDEO)

- Kada je mene? - pitala je Aneli.

- Ne deri se đavole sa naježenim s*sama - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

