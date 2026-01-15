BANE ČOLAK DOBIO KONKURENCIJU! Aneli glumi da joj je teško, MANIPULIŠE Asminom, samo joj FALE LAŽNE SUZE! (VIDEO)

Dača šokiran.

Dača Virijević i Aneli Ahmić su se danas ponovo posvađali, a Aneli je rekla kako odmah može da izmanipuliše Asmina.

- Govorim da ću reći Asminu da te izbaci iz kreveta, da mogu da odglumim da mi je teško, da želim da napusti Dača krevet, ne mogu da odglumim plakanje - rekla je Aneli.

- Kako se zove onaj što je lažne suze pravio - pitao je Dača, a učesnici su dobacili Bane Čolak.

- Nisam ga manipulisala, ali mogu - navela je Aneli.

- To ti je glumica, celu osmicu je tako glumila žrtvu - rekao je Dača.

Aneli je potom zajahala Daču, a on je povikao: "Obezbeđenje, obezbeđenje".

Aneli je potom zaista otišla kod Asmina da mu odglumi, a Dača se skandalizovao.

- Molim te porazgovaraj sa drugom Dačom, on mene vređa, poslao si ga da me vređa - rekla je Aneli.

Autor: R.L.