AKTUELNO

Zadruga

Nemaš kapacitet da budeš Đedović: Matora sasula Dači gorku istinu u lice, on zapenio i obećao takmičarima da će se igrati sa njima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dača je izgoreo!

U toku je ''Igra istine'', a Maja Marinković postavila je naredno pitanje Jovani Tomić Matoroj.

- Matora, šta ti misliš o celoj situaciji između Asmina i Dače? - upitala je Maja.

pročitajte još

On je matirao sam sebe: Takmičari ubeđeni da Alibaba nije otišao u izolaciju zbog emocija prema Aneli, ona zaurlala iz petnih žila! (VIDEO)

- Dača je jedna ljiga i on je sebi dao neku ulogu. Nikada niste bili drugari, njemu je odgovaralo da mu daješ savete i kada radiš moraš da snosiš neke posledice. Nije mi jasno šta se desi u tvojoj glavi da ti pomisliš da ti je on drugar. On ustane i kaže da mu je prijatelj Kačavenda, nemaš kapacitet da budeš Đedović - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Učestvovao si u gaženju Aneli dok je njemu odgovaralo. Ja sam s Asminom super jer imamo humor i to, ali kad god spomene Aneli onda mu odmah skrenem pažnju - rekla je Miljana.

- Mene Dača nikad nije podržavao da budem sa Asminom jer je video šta radi - rekla je Aneli.

pročitajte još

Šetao sam te kao Džumija: Bukti žestok rat u Eliti, Dača i Alibaba zaratili kao nikad! (VIDEO)

- Znači igrao je dvostruku igru - rekla je Miljana.

- Boli me k*rac šta mislite, igraću se sa svima - rekao je Dača.

- Mnogo moraš da radiš da bi bio na Đedovićevom mestu - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ti si najveći prevarant veka: Mići pala roletna i brutalnu istinu sasuo Alibabi u lice, pa napenalio i Daču! (VIDEO)

Zadruga

Nije ga štedela! Miljana sasula Luki GORKU ISTINU u lice, on i dalje bira da brani Aneli (VIDEO)

Zadruga

Unakazio si svoj život: Đedović sasuo gorku istinu Gruji u lice, pa se osvrnuo na Mimas: Nemaš ni gram dostojanstva! (VIDEO)

Zadruga

JEDVA ČEKA DA ZABODE MAJI NOŽ U LEĐA! Asmin smislio plan kako će iznervirati Marinkovićevu! (VIDEO)

Zadruga

Znam istinu: Dača ponovo zapušio usta svima i tek najavio raskrinkavanje Maje i Alibabe! (VIDEO)

Zadruga

PREKI SUD ENE ČOLIĆ! Sasula gorku istinu Anđeli u lice, pa se osvrnula na Gastoza i njegove DVOSTRUKE ARŠINE! (VIDEO)