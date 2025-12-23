Nemaš kapacitet da budeš Đedović: Matora sasula Dači gorku istinu u lice, on zapenio i obećao takmičarima da će se igrati sa njima! (VIDEO)

Dača je izgoreo!
U toku je ''Igra istine'', a Maja Marinković postavila je naredno pitanje Jovani Tomić Matoroj.
- Matora, šta ti misliš o celoj situaciji između Asmina i Dače? - upitala je Maja.
- Dača je jedna ljiga i on je sebi dao neku ulogu. Nikada niste bili drugari, njemu je odgovaralo da mu daješ savete i kada radiš moraš da snosiš neke posledice. Nije mi jasno šta se desi u tvojoj glavi da ti pomisliš da ti je on drugar. On ustane i kaže da mu je prijatelj Kačavenda, nemaš kapacitet da budeš Đedović - rekla je Matora.
- Učestvovao si u gaženju Aneli dok je njemu odgovaralo. Ja sam s Asminom super jer imamo humor i to, ali kad god spomene Aneli onda mu odmah skrenem pažnju - rekla je Miljana.
- Mene Dača nikad nije podržavao da budem sa Asminom jer je video šta radi - rekla je Aneli.
- Znači igrao je dvostruku igru - rekla je Miljana.
- Boli me k*rac šta mislite, igraću se sa svima - rekao je Dača.
- Mnogo moraš da radiš da bi bio na Đedovićevom mestu - rekla je Miljana.
Autor: N.Panić