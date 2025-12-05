Ti si najveći prevarant veka: Mići pala roletna i brutalnu istinu sasuo Alibabi u lice, pa napenalio i Daču! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lepi Mića žestoko je zaratio s Asminom Durdžićem zbog igre koju je igrao sa Aneli Ahmić, a potom se posvađao i sa Dačom Virijevićem na kog je urlao iz petnih žila.

- Ja sam dokazao da si ti dve godine branio budalu - rekao je Alibaba.

- Ti si najveći prevarant veka - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao je pre tri nedelje da će dokazati neke stvari da je Aneli lagala, ali posle toga je rekao da će biti dobar s njom zarad deteta jer je shvatio da je loše - rekao je Dača.

- Mrš u p*čku materinu kmetu jedan, prodao bi sopstvenu porodicu. Prodao si veru za večeru ološu jedan - rekao je Mića.

- Ja sam doktor za sve vas - rekao je Alibaba.

- Ti si za stolom pričao da sve radiš zbog deteta - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako može da pusti monstruma da legne preko nje? - upitao je Alibaba.

- Ma rekla sam da nije normalno preko deteta da se igra igra - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

