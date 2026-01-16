Žestok obračun: Sofiji pukao film, otkrila kako je Viktor muva iza Mininih leđa! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Sofija Janićijević blati Minu Vrbaški.

- Mnogo me je isprovocirala kad je rekla da misli da sve Terzi radim iz osvete. Ako vi k*rvatine možete da spavate iz osvete za pare ili ne to je vaše. Desio mi se jedan kiks i šta da radim? Ja ovog čoveka stvarno volim i ne postoji osveta. Kome ja da se svetim mama nije došla da me vidi baš jer sam ja u odnosu? Kakva osveta da ja stavim mamu na drugo mesto, a njega na prvo? Ja sam juče rekla da sam nervozna kao pas, ali to nije za Minu nego jer smo mi pričali o svađi. Ja sam se izvinila 1000 puta njemu, njegovoj porodici, a onda mi ona kaže da je osveta. Ona je juče na svu muku komentarisala da je osveta. Nije mi bilo prijatno i sve što sam rekla na klipu mislim - govorila je Sofija.

- Ja nju nisam nijednog trenutka uverdila. Prošlo mi je kroz glavu to što sam rekla, čujem šta ljudi pričaju, ali neću ovde da je komentarišem. Neću da je vređam, očigledno je loše, ali kad mi stigne pitanja da li sam ljubomorna ja ću reći da je ona davala mom dečku kiflice - rekla je Mina.

- Ona je dala direktno meni u ruke - dodao je Viktor.

- Ona je sve započela tako što je rekla da se ja gledam sa Terzom, a to je glupost - rekla je Mina.

- Ja kad sam ušla ovde Viktor je hteo da mi priđe na svaki mogući način, a ja sam ga gledala kao dete i komentarisala njega i Dušicu. Primetila sam neke stvari da ne bude da uvek sve ja radim, pa sam Terzi rekla da gleda jer sam videla da me gleda pre i posle Nove godine - pričala je Sofija.

- Ako je tako što si mu dala kiflice? - pitala je Mina.

- Mina je ljubomorna na mene i ne bi bezveze stiglo takvo pitanje - dodala je Sofija

Autor: A. Nikolić