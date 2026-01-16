NE OBRAĆA PAŽNJU NA IZGOVORENE REČI! Luka uvredio Anitu izjavom da je bila Filipova recka na zidu, ona pobesnela! (VIDEO)

Šok!
Luka Vujović razgovarao je sa učesnicima sa Elite o njegovom odnosu sa Filipom Đukićem.
- Ovo što ste jedan drugom uradili je velika katastrofa, ali isto tako mislim da se Asmin sad dodvorava Maji vređajući Filipa - kazala je Jovana.
- Nije isto to što smo uradili on i ja. On je gledao Anitu kao ku*avelu u odnosu - rekao je Filip.
- A tebe je Aneli gledala kao debila - dodala je Anita.
- Nadam se da si svestan toga da Filip i ti nikada nećete biti ponovo prijatelji - kazala je Jovana.
- Ja sam taj koji se ogrešio prema Filipu, ali sam rekao njemu da prosto imam emocije prema Aniti, a on meni govori kako ne zna šta mu se desilo sa Aneli. To znači da bi je je*ao, verovatno kao i Anitu opet sutra - kazao je Luka.
Autor: S.Z.