Samo si čekala nekoga da ozvaničiš vezu: Filipova bivša direktno isponižavala Anitu, pa udarila na njeno vaspitanje (VIDEO)

Au!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Vanji Prodanović.

- Vama je rijaltii preterana opsesija! Anita ide kao muva bez glave. Samo si čekala nekoga da ozvaničiš vezu. Vama kao personama ne mislim nešto preterano loše. Anita, umeš biti draga i darežljiva si. KOd Anite mi se ne dopada ta doza nevaspitanja koje ima, ali eto - rekla je Vanja.

- Treba mi moj mir - ubacila se ANita.

- ONa je pažljiva i darežljiva devojka. Mislim da ćeš u ovj veziu ostati povređana jer njihova priča ima težinu. Luka poslaću tebe jer si pokazao da umeš da budeš prevarant - rekla je Sunčica.

-- Anitin poziv se ne odbija da se ne lažemo - rekao je Jovan.

Luka je ovde izgubio sve prijatelje jer je jurio klimače glava. Ja sam rekao da će lažna lezbejka pobediti. Prema Anđelu je imala najveće emocije, a najviše joj se svideo Filip - rekao je Sale.

- Ispala si kao objekat za pražnjenje, ali možeš to da popraviš. Lako padaš, ali lako se i uzdižeš. Luka mislim da si se sa većinom solidarisao u par situacija. NA podeli budžeta si me ponizio iako ja tebe nisam nikada. Gurajte pa dokle stignete. Ni jedno ni drugo ne možete kao jedinke, ostavljam ANitu - rekla je Dušica.

- JA im želim svu sreću, mi smo najjača četvorka. OStavljam Anitu - rekao je Viktor.

- Luka u onom odnosu si bio ženturača i papuča. Anita ti si me iznenadila vizuelno svojom promenom. Četiri dan ste zajedno i prerano je da pričamo o vanserijskoj ljubavi. Znam da se gledate mesec dana unazad.

