On bi trebao da podrži ovu vezu! Luka šokiran nakon oglašavanja Đukićevog oca, traži način da se opere zbog veze sa Anitom: Tenzija samo raste (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića kako bi prokomentarisao poniženje koje je dobio od oca Filipa Đukića nakon što je uplovio u vezu sa Anitom Stanojlović, Filipovom bivšom.

- Zoki ima te fore. Ja se sa njim nikad nisam posvađao, uvek sam imao poštovanje. On je za mene super, pravi otac. Kakav je on, on bi rekao: "Filip je ljakse", eto kakav je on. Možda se šali, možda nije, vreme će da pokaže. Bolje da budem nebitan sa Aneli, nego onako bitan sa njom - rekao je Luka.

- Da li misliš da će veza sa njom biti vredna gubitka prijatelja iz detinjstva? - pitao je Darko.

- Teško pitanje. On je mene gledao u najgorim stanjima. On bi trebao da podrži ovu vezu, jer znamo kakav je on imao odnos sa njom. Kakav god bio odnos sa Anitom, uvek će mi biti krivo. Sve najlepše mogu da kežem za njega. Filip govori ono što oseća i mislim da je njemu u glaviu nemoguće da smo se mi poljubili. Poznajem ga jako dobro i znam da ga je Luka povredio. On ne želi mene da ukanali i da me komentariše toliko - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić