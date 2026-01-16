Za mene je vazduh: Maja isprozivala Filipa da je nula od muškarca, otpisala ga za sva vremena! (VIDEO)

Više nikog neće da štedi!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević na samom početku razgovarao je sa Majom Marinković o njenom odnosu sa Filipom Đukićem. ﻿﻿

- Koliko ti je Filip pao u očima posle svega što se desilo? - pitao je Darko.

- Pa jeste, ne mogu da kažem da nije. Niko me nije terao, sve što sam radila radila sam jer sam tako želela. Neke stvari koje sam videla su katastrofa i tek danas kad sam videla snimak njega i Aneli jasnije mi je. Ne vidim više čoveka, za mene je vazduh. Išao je na to da ćemo da pričamo, nije imao adekvatan odgovor, ali više nema šta da se priča. Niko nije očekivao vezu, ali da se zauzme kao muškarac i da ima stav. Poznajemo se tolike godine i nije se udostojio da priča sa mnom, tako da ga više ne vidim u prostoru - govorila je Maja.

- Šta si shvatila i kakav je Filip muškarac? - pitao je voditelj.

- Ja ne mogu da osporim da Filip ima dobru dušu, ali neke stvari koje radi ne mogu da opravdam i bila bih budala kad bih našla stvari za iste. Ja nisam to očekivala ni od Aneli jer smo imale drugarski odnos, a iskreno me je razočarala. On je bez karaktera i bez stava. Pokazali su svoje pravo lice. Danas se spinovala priča na Asmina i mene, a sebe nisam videla na klipu - rekla je Maja.

- Rekla si da je Filip lagan, ali da nema stav i uporedila si ga sa Čorobom. Rekla si da je Čorba bio lagan lik, duhovit, ali da je imao stav - dodao je voditelj.

- Da. Poredila sam sebe u ljubavnom odnosu i rekla sam da sam i ja lagana ako je neko korektan, a ako ne onda ide performans Maje Marinković. Muškarac mora da ima stav i katakter i zna se šta je muško. Nisam neko ko će ovde da ustane i da gazi, ali ću da pričam svoje iskreno mišljenje. Aneli pokušava da nađe opravdanje i da spinuje priču, ali to nema smisla - dodala je Marinkovićeva.

- Na koji način si očekivala da će Filip da stane iza tebe i šta bi bilo ispravno da je uradio? - pitao je Darko.

- Sad ne može ni da dođe do razgovora, ali ako se već to dešava drugi put... Ja sam njemu rekla pre nego što je legao da spava da pričamo, ali se njemu spavalo. Ako već može da se ima odnos, može i da se razgovara. Meni ne treba niko da me brani, ali valjda kao muškarac uzmeš neku odgovornost, a ne ja ovde da odgovaram za sve, a najmanje sam kriva. Ja ne smatram da sam pogrešila jer sam tako želela, a i imali smo odnos napolju. Ja ne mogu kao žena da ustanem i da budem frajer, a to jesam ispala. Filip ćuti i ne zna šta da odgovori, Aneli plače, pa to mogu i ja - rekla je Maja.

- Kolikim ga slabićem smatraš kad je na svem moguće načine eskivirao razgovor? - pitao je Darko.

- Prema meni da. Nikoga ne želim da uvredim i ponizim, ali ja nosim muške gaće i odgovaram i za svoje i za tuđe postupke. Može bar da se smisli neki odgovor. Alkohol može da doprinese da postoje propusti u sećanju, ali da se ne sećaš cele noći... Mi kad smo razgovarali na krevetu bio je pijan, a posle je normalno razgovarao. Ja verujem da on trezan nikad ne bi uradio ovo sa Aneli, ali ja ne mogu da nađem opravdanje u ovome da se ne seća. Za mene su to glupi izgvoori za situacije za koje nemaju opravdanje - nastavila je Maja.

- Zbog čega si mislila da je vrednija i da će da stane iza tebe? Nijedna devojka to nije dobila osim Teodora - dodao je Darko.

- Ne bih ja upoređivala to. Nisam ja očekivala mene neko da brani nego da odgovara za svoje postupke. Očvekivala sam drugačiji pristup prema meni jer se znamo najduže. Nije isto kad mene poznaje tolike godine i nekog ovde tri meseca, bar zarad tog poštovanja koje ja imam prema njemu - govorila je Maja.

Autor: A. Nikolić