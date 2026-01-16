AKTUELNO

Zadruga

Karambol ne prestaje! Aneli ne prestaje da iznosi uvrede na Majin račun, ona je demolirala: Najlakše je da počnemo da plačemo i da sednemo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Novinar i voditelj, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić.

- Zbog čega je Maja ku*va - pitao je Darko.

- Jeste, udara na moje dete, naziva me lakom ženom. Sve je ona isto radila u veceu, a udara na mene. Rekla je da je blam - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neka Taki pokrene momentalno tužbu za ovo što je rekla da sam ku*va. Ja sam rekla da je ona majka i da ima veću odgovornost, što je i normalno - rekla je Maja.

- Aneli, kada su postavljana ova pitanja i u sredu i u četvrtak kada ste videli taj prvi klip, Maja te je optužila da spinuješ na nju i Asmina. Šta je ono što si ti htela - pitao je Darko.

- Mene je iznervirala situacija kada se ona digla i počela da pravi ljubomornim, ne znam koga, mene ili Filipa, sve vreme je komentarisala preko mene. Ne, nego je to provokacija...Neka svako misli kako hoće, ja neću da iznosim svoje pravo mišljenje, to je to - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemaju odgovor. Glumiš ti ovde ucveljenu i uplakanu, odgovaraj za ono što si radila - dobacivala je Maja.

- Ma*š bre dr*ljetino - rekla je Aneli.

- Ona hoće mene da ućutka, zato me i poliva kafom - skočio je Asmin.

- Ovo je klasična nemoć njena. Neka skupe lepo, da ne kažem šta, i neka stanu ovde. Najlakše je da počnemo da plačemo i da sednemo, izvolite. Pokazala si svojim postupcima ko si i šta si - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

