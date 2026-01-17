AKTUELNO

Zadruga

On je ovde za tri dana masakriran: Bebica sabrao sva Terzina poniženja, Kačavenda prekinula ćutnji i Sofiji opalila šamar realnosti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Pitanja novinara". Voditelj Darko Tanasijević  dao je reč takmičarima kako bi komentarisali haos Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević.

- Da li te nervira što su pojedini ukućani od tebe napravili lažova? - pitao je Darko.

- Da, jako me je to iznerviralo. Oni su se uhvatili za to što sam ja rekla, a ne vide suštinu problema. Niko ne komentariše što je najgore izvređala njegovu porodicu, a kad ja to kažem ja sam najgora. Ona je bila popila i rekla je: "Joj što bih poljubila zelene okice" - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Terza je rekao da nije Bebica, a on ima pet osoba koje su mu uvučene u vezu, a to su Karić, Milan, Viktor i na početku Anđelo. Vređala mu je majku, Milicu i dete, najstrašnije ga je ponizila i rekla da nije stao uz nju. Terza je rekao da je prešao preko svega i da joj je oprostio, a ja mislim da on ništa nije oprostio. Ono vređanje nakon krštenja, a ona se vadi da je bila pijana, a nije bila. Kad je bila proslava Božića trezna je rekla; "Pijandura seljačka, kako je došao da legne u krevet". Sve njega to vraća i polako će da kaže ono što ga boli. Možda je pokušao da vrati nešto što je bilo, ali se ponizio. Meni je katastrofa šta je Milica uradila za dete, prijatelj ga je izdao, a ja sam rekao u sedmici da mu to nije nikakav prijatelj. Terza je ovde za tri dana otkako je bilo krštenje masakriran. Terza je za tri godine bio najispravniji u ovoj vezi, nije imao kontakt sa devojkama, flertove... Dostojanstvena je pokazalal kako je dostojanstvena za ovih mesec dana koliko je ovde. Njoj je cilj rijaliti i da ponizi Terzu za sve što je bilo, kao i da vrati uvrede koje je dobila od Milice - pričao je Bebica.

- Ako su prelomili i ušli u odnos, Sofija priča fa se raspravili kuglicu, ali kad je us*ala sve se vraća na tapet. Znamo kako se ovde parovi komentarišu. Dovoljno je što sam ja komentarisala da ima gumiranu facu, a ovaj način odgovaranja mi se ne sviđa. Sve što je rekla ima smisla, ali opravdanja nema. Moram da kažem da je Terza nju izvređao, ali tek nakon određenog vremena što je trpeo i slušao. Ples sa Aneli je bila inicijalna kapisla, ali ne može da se izuzme ovaj trenutak. Ako je bio gori trenutak da us*reš dečka to je bio ovaj nakon krštenja kad je on već otišao u tri p*čke materine. Svi analiziraju da li je Sofija iskrena, a ona meni stvarno nikad nije rekla da ima emocije prema Terzi, ali sad sebe uvaljuje da cela kuća ima pravo da joj j*be kevu. Ona kaže da su rešili pre 18 dana, a to ne može da bude jer se svaki pogrešan korak vraća na početak sezone i da li je ušla u odnos da se sveti Terzi, a sviđa joj se Milan. Ne možeš Milanu sa kojim si šetala krugove da guraš kuglivu u usta. Ove godine Terzi ništa ne može da se prebaci. Oni treba da opravdaju vezu - komentarisala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

