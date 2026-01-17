Haos na sve strane!
Joca novinar, predstavnik RED portala, podigao je Bebicu, ali ga je prekinuo žestoki verbalni okršaj Teodore Delić i Maje Marinković.
- Dodala bih, pošto me je Teodora sada provukla, odnosi se na mene, ja nikada ne bih dozvolila sebi da budem s nekim ko je toliko stariji od mene. Takođe, ne bih donosila ovde majice u rijaliti, dovezao je u karantin, džakovi...Ne može meni neko da kaže da nije intiman snimak u bodiću, tolika je razlika u godinama, moj otac je slobodan čovek, to na nezrelost ne može da se pripiše - rekla je Maja.
- Mislim da je ovo Takijev vapaj za pažnjom, jer Maja kaže da sam ja bila prilepak. Ja sam bila naivna i mislila sam da on to neće da zloupotrebi, on je čovek koji je mene zloupotrebio kog sam gledala kao prijatelja - rekla je Teodora.
- Ne možeš tako o mom ocu da pričaš. Ja se s tvojim ocem nisam vatala - rekla je Maja.
- Mi nikada nismo bili zajedno i to ću dokazati na sudu - rekla je Teodora.
- Nije laž, istina je - rekla je Maja.
- Ti ne možeš da kažeš Takiju da je željan medijske pažnje, jer u sukobima tvoj dečko vređa Takija, a Taki odgovara tako. Nije Maja bila sa tvojim ocem - rekao je Ivan.
- Dve godine me maltretira lik, dva puta sam otišla u restoran sa njim i on priča da sam imala nešto sa njim - zaplakala je Teodora.
- Što se tiče Takija, Teodora je kriva za sve. Kada smo izašli iz sedme sezone, ja sam joj rekao da tuži, s njenom majkom smo pričali, njena majka zna apsolutno sve, postoji snimljen razgovor gde Taki demantuje sve! - rekao je Bebica.
- Ko je*e matoru drtinu - rekla je Teodora.
- Debela stoka je tvoj otac, nemoj da mi vređaš oca. M*š u izolaciju da se je*eš dok ti je verenik tu - rekla je Maja.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić