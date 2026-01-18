AKTUELNO

Prljav, aljkav i odvratan: Anđelu Rankoviću pukao film i Uroša zakucao za dno, žestokim prozivkama ga demolirao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški kako bi nominovala Uroša Stanića i Boru Santanu

- Uroš je neko s kim ovde treba znati. On je neko ko se brzo veže za ljude i postane sujetan kada nekom drugom posvetite više pažnje. Ljudi trebaju da znaju da s njim ne možeš sto posto da budeš iskren prijatelj jer će to uvek pući. Uroš i ja smo imali rasprave, ali hiljadu puta sam ga smirivala. Idealan si komentator i ubadaš sve u metu, ali neki ljudi ti ćute. Bora je trenutno u crvenom, moraš da povučeš ručnu i da kreneš sebe da gledaš. Znam na čemu sam s tobom, tu smo i popijemo kafu, ali ne prebliski i naša komunikacija će ostati takva - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boro, ove godine da nije bilo tebe onda ja ne bih ni ušla u rijaliti. Smatram da si delimično kriv što sam ovde, ali dobro. Mislim da si se skroz pogubio u ovoj sezoni, to vučeš iz spoljnog sveta. Žao mi je Bore sada jer si se izgubio, tu sam i pokušavala sam da te uvek izdignem. Imaćeš uvek prijatelja u meni šta god uradio i pokušaću da te smirim, tako da ću uvek ostaviti Boru - rekla je Mina.

Naredni je reč dobio Anđelo Ranković.

- Uroš je jako veliki provokator, neko je ko će da gazi u crvenom i u stanju si da ideš do kraja da diskvalifikuješ nekoga. Smatram da si jako prljav, neuredan, aljkav i odvratan u svemu što radiš. Svaku prijateljicu si izdao i od svake si prikupio nešto da ih izdaš i prodaš. Odvratan si, nikad se neću družiti s tobom i to moraš da znaš - rekao je Anđelo i osvrnuo se na Boru:

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče Bore Santane, ti si zabavnjak i veseljak, a doveo si u situaciju sebe da ljudi hvale više njega i tebe kritikuju. Jednom sam ti rekao onako grublje, sada ću još jednom i više neću pokušavati. U mnogim situacijama umeš da budeš sujetan i bezobrazan, ali umeš i tu da budeš za te ljude. Smatram da te jeste povredila Milica, ali u ovom prostoru te remeti to što ne iznosiš mišljenje o većini ljudi jer držiš u sebi. Mi se poznajemo već devet godina, a imali smo najjaču svađu u rijalitiju. Nisi me vređao i nismo se psovali, a kada te kritikujem ovako smatram da bi trebalo da uključiš mozak i porazmisliš jer imaš 40 godina. Što se tiče odnosa sa Urošem, sam si kriv za ovo i znao sam da će do ovog doći. Šaljem Uroša naravno - rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

