Od ponedeljka se igram sa tvojim mozgom: Uroš rešio da Sofiju UNIŠTI, posle njenih reči se žestoko nameračio na nju! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi nominovao Uroša Stanića i Boru Santanu.

- Bilo koja osoba sa kojom se on družio nije imala koris od njega. Svakoga je unakazio ovde. Žao mi je što mu Terza nije rekao da je Milica bacila lava, uništio bi je ovde. On po difiltu priča ovde, a ništa nije doživeo - rekao je Bebica.

- Komentariši štipanje svoje devojke - rekao je Uroš.

- On je najodvratnija osoba koja je ušla ovde. Ti si najveći blam koji postoji za jednu porodicu! Ti si sve ono najgore - rekao je Bebica.

- Ti si truleks, krpa si i skini mi se s ku*ca. Je l' dobrog ukusa Filipova da ne kažem šta? - ubacio se Uroš.

- Unakazio je svakog druga i drugaricu. Što se Bore tiče, evo šta je on sebi napravio. Malopre si sam rekao da si ispao pi*ka jer si ćutao. Ovo što radiš sa Urošem, napravio si pe*ersku priču od koje niko ne može da te opere. Nešto te radi da to praviš. Ja se nikad nikome nisam izvinio, niti ću tebi. Pokazao si sujetu i komplekse prema najbližim ljudima. Za uvrede i to neću ništa da ti kažem jer i ja vređam. Pokazao si da niko ne treba da ima poverenje u tebe. Poslaću tebe u izolaciju - rekao je Bebica, a onda je Sofija Janićijević započela svoju nominaciju:

- Meni je Uroš upropastio prošlu sezonu. Mislim da si odrarasto u nezdravoj porodici, punoj maltretiranja čim se tako ponašaš - rekla je Sofija.

- Od ponedeljka ćeš tek videti šta je igranje sa tvojim mozgom - rekao je Uroš.

- Kod tebe mi se Boro ne sviđaju tvoje uvrede. Ako si osećao da te Anastasija za*ebava onda se skloniš od nje, a ne nazivaš je bundevom i to. Dovoljno sam ja sebi s*anja napravila da bi me i ti sad vređao. Ja nikad nisam imala pristup momcima poput tebe. Nisi se pokazao kao na žurki. Mene nisi nikad uvredio, ali mislim da bi me uvredio prvom prilikom kad bih te uvredila - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić