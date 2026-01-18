Haos u Beloj kućI! Anastasija napljuvala Boru bez zadrške, pa dobila novu turu poniženja: Pogledajte kutiju, sve joj je požutelo! (VIDEO)

Rusvaj!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Milosavi Pravilović kako bi nominovala Uroša Stanića i Boru Santanu.

- Žao mi je kako se ponašaš prema devojci od 30 godina, muško si! Znam da si se pokajao. Anastasija ima gadnu jezičinu. Ako ti se ovaj dečko ne sviđa ne ljubiš se sa njim i ne spavaš sa njim u krevetu. Ja branim ženski rod, a ti si muškarac koji je trebao da prećuti. Uroš i ja smo se nekad svađali do daske, haos je bio - rekla je Milosava.

- Imam najgore moguće mišljenje o tebi! Jako sam te loše procenila. Držim te u šaci da vidim dokle će da ide tvoje odvratno ponašanje. Glumiš žrtvu kako sam ja od tebe napravila ne znam šta. Tis i bio taj koji je bio kvaran, koji kad se posvađa sa mnom ide i žvalavi se sa drugim ženama. Mislio si da sam klinka od 20 godina sa kojom možeš manipulisati, ali si glup kao ku*ac. Žena te je sa razlogom prevarila, da sam bila na njenom mestu i ja bih te prevarila. Htela sam da se odvojim od tebe jer si me gušio psihički ovde. Ugojila sam se zbog tebe. Jedino si poslovno ostvaren, drugo je sve nula bodova! Dozvolio si da te gej drži za ruku, da ti stavlja masku na lice, ljubio si ga u usta itd. Svi te štede jer si kao neko ime, a zapravo si jedan klošar! Nabijaš sve na nos! Razvlačiš se po krevetu čupav, dlakav i nikakav,a nama govoriš da imamo vaške - rekla je Anastasija.

- Pogledajte kutiju, sve je požutelo, a uzela je od mene stvari - rekao je Bora.

- Niko mi nikad nije izgovarao stvari kao ti! Nikad ti to oprostiti neću! Popu*iš mi ku*ac za sve tužbe! - rekla je Anastasija.

- Ovo je mržnja njena - rekao je Bora.

- Skloni mi se! Kakve vaške mi imamo? Urošu si rekao da ćeš mu kupiti auto i sam si kriv za to. Mislim da bi sigurno pijan napolju bio sa njim, tj. da bi spavao sa njim. Dozvoljavaš da te muškarac pipa- rekla je Anastasija.

