Novi haos ljubavnog para.
Učesnici danas biraju koja osoba je ušla u pogrešne ljubavne odnose.
- Navešću Terzu jer je ušao u vezu sa Minom - rekala je Teodora.
- Neću navesti mlade koji su pravili greške. Navešću starije koji su napravili grešku, navešću mog druga Luku. U ovom trenutku nije Anita iskrena prema njemu, ona ima veće emocije prema onoj s*ks mašini - rekao je Bebica.
- Gledaj ti tvoju devojku prema kome ima emocije - dobacila je Anita.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.