Anita ima veće emocije prema onoj S*KS MAŠINI, nego prema Luki! Bebica stavio ljubav Vujovića i Stanojlovićeve NA STUB SRAMA, ona nije ostala imuna! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Novi haos ljubavnog para.

Učesnici danas biraju koja osoba je ušla u pogrešne ljubavne odnose.

- Navešću Terzu jer je ušao u vezu sa Minom - rekala je Teodora.

- Neću navesti mlade koji su pravili greške. Navešću starije koji su napravili grešku, navešću mog druga Luku. U ovom trenutku nije Anita iskrena prema njemu, ona ima veće emocije prema onoj s*ks mašini - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gledaj ti tvoju devojku prema kome ima emocije - dobacila je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

