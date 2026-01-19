Anita ima veće emocije prema onoj S*KS MAŠINI, nego prema Luki! Bebica stavio ljubav Vujovića i Stanojlovićeve NA STUB SRAMA, ona nije ostala imuna! (VIDEO)

Novi haos ljubavnog para.

Učesnici danas biraju koja osoba je ušla u pogrešne ljubavne odnose.

- Navešću Terzu jer je ušao u vezu sa Minom - rekala je Teodora.

- Neću navesti mlade koji su pravili greške. Navešću starije koji su napravili grešku, navešću mog druga Luku. U ovom trenutku nije Anita iskrena prema njemu, ona ima veće emocije prema onoj s*ks mašini - rekao je Bebica.

- Gledaj ti tvoju devojku prema kome ima emocije - dobacila je Anita.

