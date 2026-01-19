AKTUELNO

Zadruga

Razmišljaš kako da je ostaviš i kupiš vikendice! Bora URNIŠE Draganu, pred Matorom je ponizio kao nikada: Ti voliš muškarce! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ne staje sa uništenjem.

Bora Santana nastavio je da urniše učesnike tokom svoje podele budžeta, a sledeća na red došla je Dragana Stojančević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnoge devojke koje su bile sa Matorom prošle su mnogo gore, sad je lepo i tebi i njoj, ali si se ugasila na pola rijalitija, razmišljaš kako ćeš je ostaviti i kupiti vikendice. Foliraš se sa Matorom, ne zaslužuješ boravak ovde kao jedinka - rekao je Bora.

- Vikendice su njena želja - navela je Dragana.

- Ako ćeš joj pokloniti novac, onda podržavam. Ne zaslužuješ da budeš ovde, nisi aktivna ne komentarišeš. Ti voliš muškarce, uvek si bila sa lepim i atkraktivnim muškarcima, bila si sa mojim prijateljem, hvalio te je, nisi k*rvetina, nisi stipsa i verujem da nisi stipsa pa ćeš dati Matoroj 60 posto honorara - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

