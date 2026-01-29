OBEZBEĐENJE GA OPKOLILO! Bora urla iz petnih žila na Hanu i Uroša: Tri zuba u glavi nema Oliva, a tebe ću da PLJUJEM CEO DAN! (VIDEO)

Haos ne staje.

Danas su se Bora Santana i Hana Duvnjak svađali, odnosno on je njoj dobacivao, a onda se u sve umešao i Uroš Stanić.

- Uvukla u problem dečka koji je bio nomralan, avatarka pola familije sahranila, tri zuba u glavi nema, Oliva jedna, ona će meni nešto da kaže - rekao je Bora.

- Ja te savetujem - rekao je Uroš.

- Ti si mi pola stvari napravio ovde, ima ta te pljujem - rekao je Bora.

Bora je potom prišao Urošu, a obezbeđenje je odmah dotrčalo.

- Svaki dan ću ti j*bati mater, d*oljo jedna, i to pred Neriom, tri zdrava zuba u glavi nemaš - urlao je Bora.

- Tvoja drugarica mi je rekla da si se j*bao na oglas, crnac ga k*arao, vrištao u sobi - rekao je Bora.

Autor: R.L.