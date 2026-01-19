Mislio je da imaš jabučicu! Bora otkrio kako je Janjuš ogovarao Dušicu: Rekao je da imaš VIŠAK MUŠKIH HORMONA! (VIDEO)

Žestoka svađa preko stola.

Naredni mali budžet Bora Santana je dao Dušici Đokić.

- Ti kad bi znala da Pavle više nije sa tobom, opustila bi se i ušla bi u neku kombinaciju. I kad si se poljubila sa Asminom rekla si: "Jao ubiće me Pavle", ti nisi s njim. Ovaj dečko ne laže, mislim da si imala nešto sa Viktorom, to neko vatanje, zaljubila si se i u Janjuša, on je sa tobom presekao, zato što je rekao da imaš muške pokrete, mislio je da imaš jabučicu, onda rekao je da imaš viška muških hormona, on ti nije pružio dovoljno pažnje, a ti si pobednica - rekao je Bora

- Ja nisam spremna ovde za vezu, to sam rekla Janjušu ispod trema, on mi se izvinio. Meni se svidela njegova energija. Viktor mi se svideo samo fizički, između nas ništa nije bilo, nego su ga nagovorili da radi te stvari. Što se tiče Pavla ja sa njim nisam već 11 meseci - navela je Dušica.

- Rekli su ti da ti je mama muško, to su rekle Boginja i Anastasija i Vanja, ja nisam to rekao. Rekla si da si popularna odmah posle Zorice - rekao je Bora.

- Ja sam vicešampion sveta, sportista, jesam ovde najpopularnija odmah posle Zorice - rekla je Dušica.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.