SPECIJALAC ZA KAJGANU! Maja hvali Asmina na sva usta, Aneli se PRIBOJAVA njihove veze! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve su bliži.

Današnju "Igru istine" započela je Aneli Ahmić, pa je postavila pitanje, kako je rekla "svojoj bivšoj drugarici" Maji Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li se zbižavate ti i Asmin, poslednjih dana, da li će se nešto promeniti među vama - pitala je Aneli.

- Ja stojim iza svake svoje reči, gledam Asmina na drugarski način, ja sam dečije bolesti davno preležala. Imam dovoljno godina, zrela sam, dečije fore, teranje inata sam davno prevazišla, kad nekom teraš inat uteraš ga sam sebi. Ne postoji ništa između nas dvoje u ljubavnom smislu, jako poštujem to što se uvek poneo kao muškarac. Mi se gotivimo i to je to, drugarski odnos. Danas kakvu mi je kajganu spremio Asmin, jaja su bila brutalna, sa ukusom - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Želim da se pripremim, ipak imam s njim dete - rekla je Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

