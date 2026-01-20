Sa Janjušem bi bila, sa Asminom bi se nešto desilo, a sa mnom... Luka licitira sa kim bi Aneli IMALA LJUBAVNE AKTIVNOSTI! (VIDEO)

Aneli na klackalici.
Tokom današnje "Igre istine" Luka Vujović dobio je pitanje da otkrije sa kojim od svojih bivših bi Aneli Ahmić ponovo imala nešto.
- Poznajući tu mušku ćud, ja mislim da su se oni već pre 15 dana ljubili, njoj su se vratile emocije, zato je pitala zašto ne bi bili ovde - rekao je Luka za Janjuša.
- Reci g*vno gde smo se ljubili - pitala je Aneli.
- Je l' sam ja g*vno? Je l' te sramota, nisam ti reč rekao, da mi psuješ sve - rekao je Janjuš.
- Marš na mesto. Gde smo se ljubili - rekla je Aneli.
- Nemaš sa mnom komunikaciju - rekao je Janjuš.
- Ona bi bila sa Janjušem u vezi, sa Asminom bi se desilo nešto, sa mnom ne bi, ona sa nasilnicima nikad ne bi bila - naveo je Luka.
