Odao se previše: Asmin ponovo pokazao slabost na Aneli, pa kad je shvatio brže-bolje promenio ploču (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Au!

Asmin Durdžić ne miruje po imanju, a sada je došao kod Saleta Luksa kako bi sa njim porazgovarao o Aneli Ahmić.

- Ja joj ne mogu pomoći -rekao je Asmin.

- Rekao sam je da je ne mrziš i da si hteo da joj daš krevet - rekao je Luks.

- Ja njoj hoću da pomognem, a njena porodica ne blati - rekao je Asmin.

- Hoćeš da joj daš krevet? - pitala je Mina.

- Ma ne, hteo sam samo da vidim da li će leći pored Anite. Ja ne znam šta da radim, ako je gazim ispadam monstrum, a kako sam dobar onda sam zaljubljen - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić

