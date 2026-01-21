Rusvaju nema kraja! Sandra zatekla Boru i Anastasiju zajedno, pa totalno podivljala (VIDEO)

Karambol!

Sandra Todić prolazila je pored pušionice, te je tako videla Boru Santanu i Anastasiju Brčić da sede zajedno, pa je totalno povilenela.

- Šta radiš Boro, a?! A ti - pitala je Sandra.

- Sedimo, šta, pričamo - rekao je Bora.

- Šta ti mene pitaš, kakvo je to pitanje - rekla je Anastasija.

- Kako misliš kakvo je to pitanje?! Gde ti je sada drugarica Boginja?! A ti pi*ko, papučo?! Je l' ste svesni koliko ste se ponizili - urlala je Sandra.

- Prestani da maltretiraš ljude. Hajde ku*vo u zatvor - rekla je Boginja.

- Ku*va ti je mama, mama ti je ku*va - ponavljala je Sandra.

- Evo, opet si počela dr*ljo jedna mala - rekla je Boginja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić