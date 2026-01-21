Bacio se na zadatak: Janjuš tražio cimerima pare za mašinu, evo kako su oni reagovali! (VIDEO)

Neočekivano!

Marko Janjušević Janjuš se u dogovoru sa robotom Tošom bacio na zadatak i počeo cimerima da traži, ali mu je po svemu sudeći Boginja provalila plan.

- Ljudi, sada sam imao sastanak sa Tošom. Ukoliko želite da nam obezbede mašinu za pranje i sušenje, trebamo da skupimo 40.000 dinara odmah - rekao je Janjuš.

- Evo, ja odmah dajem 3000 dinara - rekao je Dača.

- Ja mislim da će te pare da uzme Janjuš - rekla je Boginja.

- Ne, to su pare za veš mašinu - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić