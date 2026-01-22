Filip ima to nešto u sebi... Aneli i Đukić otkrili da li će dati svom odnosu drugu šansu (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Filipu Đukiću i Aneli Ahmić.

- Zašto posle prošlog utorka ne pružite šansu jedno drugom - glasilo je pitanje.

- Juče smo po prvi put propričali posle toga, nemamo šta šansu pružiti jedno drugome. On jeste zgodan i lep muškarac, ali ne da bih ja imala nešto sa njim. Filip ima to nešto u sebi...Otkud ja znam šta bi se desilo negde?! - rekla je Aneli.

- Ono što se desilo se više nikada neće ponoviti, imaću normalnu komunikaciju, ali ostaje na tome. Sada je bila ova priča da je Terzi rekla da joj se otvara put za Filipa, ako je stvarno to rekla, onda će biti distanca totalna, ne želim takva spajanja - rekao je Đukić.

- Dala sam ja njemu kačket, a on je meni mantil - rekla je Aneli.

- Kakve veze ima što sam joj dao mantil?! Ovo nema veze s vezom, veza je nešto ozbiljnije - rekao je Filip.

- Na osnovu snimka koji smo gledali, ovo pitanje je logično. Ovim sada što ste odgovorili ograđujete se jedno od drugoga - rekao je Ivan.

- Šta se foliraju?! U utorak bi se isk*rali da nije bilo kamera, ograđuje se, pa se sada ne ograđuje, kao pričaćete - rekao je Dača.

- Ja komentarišem kada mi se komentariše, ja se ne ponosim time što sam uradio, sramota me je - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić