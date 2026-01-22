U jednom momentu mi je... Hana i dalje ne dolazi sebi od šoka zbog monstruoznosti koje joj je izrekla Sandra! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Neria Ružanjija.

- Bravo Nerio što si naduvao i pokazao Todićki gde joj je mesto, ona će da dira tvoju ženu - glasila je konstatacija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo ležali, ona nas je napala iz čista mira. Ona je tražila Anastasiju, a onda se okrenula prema nama i iznapadala nas. Ne znam kakve prebačaje ona ima - rekao je Nerio.

- Stvarno je Nerio skočio odmah i zajedno smo se svađali s njom. Ona mi je toliko nebitna, odvratno mi je sve to. U jednom momentu mi je bilo žao nje - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam sve čuo u rijalitiju, ali zbog onih reči sam se šlogirao. Prvo sam joj rekao da prestane da igra jeftin rijaliti, nisam mogao da izdržim da prećutim. Ovo mi je stvarno bilo previše, Nerio je skočio i odbranio prvi put svoju ženu kako treba. Ona nema s kim da se druži, ide i spopada tu ljude - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

