Kačavenda gori od ljubomore: Zbog poljupca Janjuša i Jakšićke joj krenula para na uši, ne može da sakrije koliko je pobesnela! (VIDEO)

Trudila se, ali uzalud!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju poljubac Aleksandre Jakšić i Marka Janjuševića Janjuša.

- Sve ste videli, nemam šta da komentarišem. Mi nismo u vezi, ali ćemo ponoviti ovo. On na žurki nije pršao nijednoj devojci sem meni - rekla je Jakšićka.

- Kaže Zorica da je sigurica (Kačavenda) zaspala, pa je zato bio s Jakšićkom - rekao je Bebica.

- Je l' Milena ispada budala? - upitala je Ivana.

- Ona ima definisan odnos sa njim, nema potrebe da ispada budale. Ja neću da se trudim oko njega, treba on u mene - rekla je Jakšićka.

- Meni je Milena posebna, naravno da ću je braniti. Ona mi je najdraža osoba ovde - rekao je Janjuš.

- Nju gleda kao drugaricu, a mene kao nešto više - rekla je Jakšićka.

- Slažem se, ali ja sam rekla što sam imala. Mi smo od Nove godine drugari, a što se tiče nekog odnosa neće ga biti ni ovde, a ni napolju. On je švaler i ja s njim ne bih provela ni dan. U ovim godinama tražim partnera, a ne neku dijabolu - rekla je Milena.

- Ja sam šokiran Janjuševim ponašanjem jer su se oko njega uvek dobre ribe vrtele poput Ane Korać, Maje, Aneli... Ne znam što sebi spušta cenu da bude sa Jakšićkom - rekao je Uroš.

- Ne znam šta fali Jakšićki, ona je prelepa žena. Koju bi ti preporučio meni ovde? - rekao je Janjuš.

- Imaš Aneli, Maju, Kačavendu i tako dalje - rekao je Uroš.

- Ja ovde vidim neku vrstu emocije, prelep su mi par. Jasno je da je ona devojka na poziv i ono idi mi, dođi mi - rekla je Kačavenda.

- Janjuš stalno priča da su on i Jakšićka drugovi, ali ne znam šta se raspravlja ona s Kačavendom kad je stvar jasna. Očigledno je da između njega i Jakšićke ima hemija. Ti nju vređaš, a to govore žene koje su ljubomorne - rekla je Zorica.

Autor: N.Panić