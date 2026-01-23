AKTUELNO

Zadruga

Zvao sam te samo da se k*ramo: Janjuš ponovo priredio Jovani hladan tuš, poniženjima nema kraja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Brutalan kao i uvek!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Jovana Tomić Matora zamera Dragani Stojančević što se nije branila od poniženja.

- Milan je ovde rekao da je mene Janjuš mazio po kosi u utorak, a ja se toga stvarno ne sećam. Jovani uvek prenesem sve što se desi, ali Jovana mi je zamerila što nisam odbranila sebe kad me Jovana ponizila i rekla da je Janjuš prevario sa mnom - rekla je Dragana.

pročitajte još

Nije znao ko je crna mamba: Maja dočekala Alibabu na zicer i namestila ga kad se najmanje nadao! (VIDEO)

- Ja sam saznala kad je Dragana ustala i rekla da je bila s Janjušem. On je mene lagao i nikad mi nije priznao - rekla je Jovana.

- Sa koliko njih sam te varao? - upitao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa mnogo, ti j*beš sve na dve noge - rekla je Jovana.

- Naravno - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Kačavenda gori od ljubomore: Zbog poljupca Janjuša i Jakšićke joj krenula para na uši, ne može da sakrije koliko je pobesnela! (VIDEO)

- Nakon pet do sedam završetka Elite 7 i Aneli je bila u crvenoj haljini, a on je došao tad kod mene kući posle emisije. On je prespavao kod mene i otišao za Prijepolje na pet dana, pa se vratio u Beograd i pisao mi: ''Šta radiš''. Mi smo tako krenuli non stop da se viđamo, spontano je bilo skroz - rekla je Jovana.

- Koliko puta smo se videli? - upitao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo. Istu ovakvu scenu sam ti napravila u stanu. Ja s tobom neću ništa, to moraš da znaš. Danas si me provocirao - rekla je Jovana.

- Ja tebe ne vidim da postojiš, više me zanima bilo ko u životu nego ti i to moraš da znaš. Sve j*bem, ali me ti ne zanimaš - rekao je Janjuš.

pročitajte još

Povredila me mnogo: Janjuš rešio da se osveti Aneli i priznao da su se ljubili, ona menja boje poput semafora! (VIDEO)

- Videćemo kako te ne zanima. Koliko puta si me zvao? - upitala je Jovana.

- Zvao sam te samo da se k*ramo, nisam ti odgovarao nikada. Ti si psihopata, oće samo da je j*bem - rekao je Janjuš.

- Ideš na sud, ti si nasilnik - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuš ima konjske živce, ali rekla sam ono jutro Jovani da se smiri - rekla je Maja.

pročitajte još

Karambol: Bukti novi rat Kačavende i Zorice, umešala se Teodora Delić i prozivkama unakazila bivšu drugaricu! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pere se jer je min*a: Kačavenda progovorila o Janjušu, urnisala Zoricu Marković, pa postavila Anu Ćurčić NA MESTO: Podsećam je da sam je ja učila kako

Zadruga

SETIO SE POKOJNE PRABABE! Janjuš komentarisao Anitinu liniju, a onda je SVE NASMEJAO DO SUZA! (VIDEO)

Zadruga

Ena Čolić totalno skrhana: Peja uspeo da je uništi, pa joj za sam kraj ponovo priredio hladan tuš! (VIDEO)

Domaći

'NEMA NIŠTA OD TOGA, TU SAM JA' Taki Marinković za Pink.rs otkrio da ne bi podržao Majino pomirenje sa Stanislavom, te izneo svoju teoriju o odnosu Mi

Farma

Elena se ponovo trudi: Nakon haosa sa Božom, rešila da spremi ručak za farmere! (VIDEO)

Domaći

Bosanac otkrio kako se u njegovom domu obeležava Nova godina, pa priznao kakve želje za članove žirija PINKOVIH ZVEZDA: Karleuši želi da se uda, a kad