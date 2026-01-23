Zvao sam te samo da se k*ramo: Janjuš ponovo priredio Jovani hladan tuš, poniženjima nema kraja! (VIDEO)

Brutalan kao i uvek!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Jovana Tomić Matora zamera Dragani Stojančević što se nije branila od poniženja.

- Milan je ovde rekao da je mene Janjuš mazio po kosi u utorak, a ja se toga stvarno ne sećam. Jovani uvek prenesem sve što se desi, ali Jovana mi je zamerila što nisam odbranila sebe kad me Jovana ponizila i rekla da je Janjuš prevario sa mnom - rekla je Dragana.

- Ja sam saznala kad je Dragana ustala i rekla da je bila s Janjušem. On je mene lagao i nikad mi nije priznao - rekla je Jovana.

- Sa koliko njih sam te varao? - upitao je Janjuš.

- Sa mnogo, ti j*beš sve na dve noge - rekla je Jovana.

- Naravno - rekao je Janjuš.

- Nakon pet do sedam završetka Elite 7 i Aneli je bila u crvenoj haljini, a on je došao tad kod mene kući posle emisije. On je prespavao kod mene i otišao za Prijepolje na pet dana, pa se vratio u Beograd i pisao mi: ''Šta radiš''. Mi smo tako krenuli non stop da se viđamo, spontano je bilo skroz - rekla je Jovana.

- Koliko puta smo se videli? - upitao je Janjuš.

- Mnogo. Istu ovakvu scenu sam ti napravila u stanu. Ja s tobom neću ništa, to moraš da znaš. Danas si me provocirao - rekla je Jovana.

- Ja tebe ne vidim da postojiš, više me zanima bilo ko u životu nego ti i to moraš da znaš. Sve j*bem, ali me ti ne zanimaš - rekao je Janjuš.

- Videćemo kako te ne zanima. Koliko puta si me zvao? - upitala je Jovana.

- Zvao sam te samo da se k*ramo, nisam ti odgovarao nikada. Ti si psihopata, oće samo da je j*bem - rekao je Janjuš.

- Ideš na sud, ti si nasilnik - rekla je Jovana.

- Janjuš ima konjske živce, ali rekla sam ono jutro Jovani da se smiri - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić