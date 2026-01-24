AKTUELNO

Opšti haos u Eliti: Kačavenda više ni sama ne zna s kim ratuje! Anđelo, Mića i Aneli joj stali na žulj, ona rešeta prozivkama kako zna i ume (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aniti Stanojlović ﻿

- Sprdao se, ima pravo da se sprda sa njom. Hvalila sam i ja moje odnose. Ima pravo da se sprda sa njom jer je ona sprdanja cele nacije - rekla je Anita.

- Da li se sprdao Luka? - upitao je Luka.

- Ne, suzile su i njegove i moje oči - govorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mrš klošarko jedna - rekla je Anita.

- Muž ti čuva dete, muž koji je n*rkodiler - rekla je Aneli.

- Možda ćeš sutra biti njenom mužu mušterija - rekao je Luka.

- Mrš k*rvo, izvadićeš ti to iz p*čke - rekla je Milena.

- K*rvetino, rekla si da će Anđelo j*bati moju curicu od četiri godine - rekla je Aneli.

- Sedi k*rvo jedna raspala - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mrš k*rvetino jedna - rekla je Aneli.

- Ja želim kod lekara jer mi je usna rascepana - rekla je Anita.

- Videli smo ko je koga izazvao na fizički kontakt - rekla je Aneli.

- Imaš Santa Ermana i nek brani tebe i tvoju curicu - rekla je Milena.

- Tiho - rekla je Aneli.

- F*kso jedna, bude li ovaj narod glasao za ovu dr*lju onda ću skočiti sa Beogradske kapije - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad će svi glasati samo da skočiš - rekla je Aneli.

- J*bem ti mamu mrtvu - rekla je Milena.

- Tvoja mama je mrtva, ne moja mama - rekla je Aneli.

- Možda ode tvoja sestra da poseti moju na kapiji - rekla je Milena.

- Ozbiljno? Videćemo - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moju ćeš decu da melješ, mamu vam j*bem svima sada ću da se pridružim ja vašim morbidnostima - rekla je Milena.

- Mnogo si me povredila, ne možeš da zamisliš. Zamisli kako je biti n*rkoman u pedesetim godinama? - upitala je Aneli.

- Kako spavaš kao zaštićeni svedok - rekla je Milena.

- Anđelo, ti ćeš nakon dva meseca da uđeš u vezu zbog poklona. Ti si najveći šljam koji si ušao ove sezone - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Singidunum, nemoj da imaš dvostruke aršine i da braniš njeno dete, a moje ne - rekla je Milena.

- Ti si običan arambaša i uličarka koja ne zna da se ponaša, to si ti. Ti nikakva dama nisi, nikakva veličina i tad sam pričao to i za to sam bio u pravu - rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

