Prozivate nas civilima, malo ste se zaigrali: Dragana bez dlake na jeziku isprozivala glavne aktere Elite! (VIDEO)

Ko bi rekao?
U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari danas biraju osobu koja se najveća zaigrala u Beloj kući.
- Naravno da je tu Asmin koji se zaigrao i ne zna šta više igraju, a što se tiče Maje i Đukića tu je i dalje igranje. Treća osoba je Aneli Ahmić koja više ne zna šta radi za razliku od Luke - rekao je Ivan.
- Ja ću navesti ljude koji su sami rekli da su se zaigrali, a to su Luka, Asmin i Aneli - rekla je Matora.
- Zaigrali su se ljudi što misle da su bitni, a nas nazivaju civilima i beton ligom. Ja ću navesti Aneli, Asmina i Maju - rekla je Dragana.
- Asmin je tu i on ima pravo da se igra, nek nastavi tako, isto tako Maja kao i Aneli - rekla je Milosava.
