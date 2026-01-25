AKTUELNO

Zadruga

Konačno progovorio! Bebica pokušao da isponižava Đukića, pa dobio duplo jaču povratnu: Moguće da sam smrad, ali njoj nije smetalo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rešio ga u pet reči!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

pročitajte još

Specijalno iznenađenje! Stiglo more poklona za Maju i Asmina, ona pred svima napravila scenu: Ovo me ne zanima, mogu samo LEMURI (VIDEO)

- Zamisli kad se ja smejem na ove nominacije i iznenadio sam se na Majinu nominaciju. Ja sam pogledao sad u Teodoru i ovo je bio šok. Ja ću prvo da pričam o Teodori, svi znaju koliko mi je bitna i koliko je volim. Ne krivim je ništa, možda je tako trebalo da bude. Meni je to pomoglo da shvatim neke stvari i ja sam u sebi video gde su mi greške i šta ja treba da ispravim. Išao sam jer želim da spavamo zajedno, ne volim da se razdvajamo. Situacija u kojoj se nalazimo nije prijatna i što ponovo kruže priče da gleda i baš mi smetaju neke stvari. Meni nije teško kao što misle, ali me pogode i poremete priče da razmišljam da li ponovo može nešto da se desi. Ja imam poverenje u Teodoru i znam na koji način sam je pitao za mnoge stvari. Najviše mi je krivo što sam je štipao i što je njena majka to gledala. Imao sam strah šta god da uradim da će da poredmeti naš odnos. Spreman sam sad drugačije da uradim stvari oko izvinjenja i prilaska njenoj porodici. Najviše volim to što je iskrena i mene nikad nije mogla da slaže, čak i kad je pokušala. Uvke je iskrena i radi šta oseća i nikad ne radi ono što bih voleo da je nametnem. Za mnoge stvari ima stav i bolje proceni stvari nego ja - govorio je Bebica, a onda nastavio je o Filipu:

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da ću da pošaljem Filipa. Ja sam pričao da je Filip taktičan, imam jako loše mišljenje o njemu, iako sam na početku rekao nešto drugačije. Mislim da je jako loš, pokvaren i veliki smrad. Ako se sećate on je rekao na početku da sa mnom nije imao kontakt jer mu se svidela Teodora, a onda je sve to uradio sa Aneli. Ne bih o njemu pričao jer je pokazao sve o sebi. Ostavljam Teodoru - poručio je Macanović.

pročitajte još

To priča već treći put: Taki uopšte ne uzima za ozbiljno Alibabine pretnje, tvrdi da mu je Maja pomutila um!

- Moguće da sam smrad i da sam pokvaren, ali Teodori to nije smetalo - dodao je Đukić.

- Ja bih da odgovorim svom dečku da ga volim i to je to - rekla je Teodora.

- Videli smo - smejao se Ivan Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Jeftine manipulacije Ivana Marinkovića: Pokušao da obrlati Neria i ubedi ga da promeni ploču o majki monstrumu, Alibaba ga demolirao! (VIDEO)

Zadruga

ŽESTOKO PREPUCAVANJE: Bebica pokušao da OTVORI OČI Nenadu Aleksiću Ša, pa dobio brutalnu POVRATNU! (VIDEO)

Zadruga

'AJDE NE DAVI ME MOLIM TE'! Samir pokušao da dobije POVRATNU reakciju od Milene, ali jedino što je dobio je ŽESTOKO PEDALIRANJE! (VIDEO)

Zadruga

Kako ga nije sramota?! Maja sela s Dačom, pa napljuvala Đukića kao nikad (VIDEO)

Zadruga

Ja sam dobijao poruke od drugarica, pa nisam odgovarao: Lukino poverenje zbog Anelinih laži se poljuljalo, Janjuš progovorio o dopisivanjima s njom: D

Zadruga

Doživeo pomračenje: Bebica ulovio nove poglede Đukića i Teodore, napravio joj haos! (VIDEO)