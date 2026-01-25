Konačno progovorio! Bebica pokušao da isponižava Đukića, pa dobio duplo jaču povratnu: Moguće da sam smrad, ali njoj nije smetalo! (VIDEO)

Rešio ga u pet reči!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici.

- Zamisli kad se ja smejem na ove nominacije i iznenadio sam se na Majinu nominaciju. Ja sam pogledao sad u Teodoru i ovo je bio šok. Ja ću prvo da pričam o Teodori, svi znaju koliko mi je bitna i koliko je volim. Ne krivim je ništa, možda je tako trebalo da bude. Meni je to pomoglo da shvatim neke stvari i ja sam u sebi video gde su mi greške i šta ja treba da ispravim. Išao sam jer želim da spavamo zajedno, ne volim da se razdvajamo. Situacija u kojoj se nalazimo nije prijatna i što ponovo kruže priče da gleda i baš mi smetaju neke stvari. Meni nije teško kao što misle, ali me pogode i poremete priče da razmišljam da li ponovo može nešto da se desi. Ja imam poverenje u Teodoru i znam na koji način sam je pitao za mnoge stvari. Najviše mi je krivo što sam je štipao i što je njena majka to gledala. Imao sam strah šta god da uradim da će da poredmeti naš odnos. Spreman sam sad drugačije da uradim stvari oko izvinjenja i prilaska njenoj porodici. Najviše volim to što je iskrena i mene nikad nije mogla da slaže, čak i kad je pokušala. Uvke je iskrena i radi šta oseća i nikad ne radi ono što bih voleo da je nametnem. Za mnoge stvari ima stav i bolje proceni stvari nego ja - govorio je Bebica, a onda nastavio je o Filipu:

- Naravno da ću da pošaljem Filipa. Ja sam pričao da je Filip taktičan, imam jako loše mišljenje o njemu, iako sam na početku rekao nešto drugačije. Mislim da je jako loš, pokvaren i veliki smrad. Ako se sećate on je rekao na početku da sa mnom nije imao kontakt jer mu se svidela Teodora, a onda je sve to uradio sa Aneli. Ne bih o njemu pričao jer je pokazao sve o sebi. Ostavljam Teodoru - poručio je Macanović.

- Moguće da sam smrad i da sam pokvaren, ali Teodori to nije smetalo - dodao je Đukić.

- Ja bih da odgovorim svom dečku da ga volim i to je to - rekla je Teodora.

- Videli smo - smejao se Ivan Marinković.

Autor: A. Nikolić