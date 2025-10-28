Jeftine manipulacije Ivana Marinkovića: Pokušao da obrlati Neria i ubedi ga da promeni ploču o majki monstrumu, Alibaba ga demolirao! (VIDEO)

Rešio ga za dve sekunde!

Ivan Marinković napao je Neria Ružanjija i pokušao da ga obrlati da promeni ploču o mami monstrumu, ali se umešao Alibaba koji je žestoko prekorio Ivana i vratio ga na fabrička podešavanja.

- Ako mu tetka kaže za Hanu da je n*rkomanka i da sve laže, kako je onda čas dobar sa tetkom, čas loš - rekla je Matora.

- On očigledno nju ni ne doživljava kao tetku - rekao je Đukić.

- Ako je majka zlo koja to radi, onda je i tetka zlo - rekla je Matora.

- Pa on zna kako je najbolje, verovatno je ni ne doživljava - rekao je Đukić.

- Treba da vrati tetki prsluk - rekao je Mića.

- To ja i Matora i pričamo - rekao je Ivan.

- Zašto bi dečko lagao za bilo šta, ako je potvrđeno u policiji da mu je pretila i sve to? - upitao je Đukić.

- Ja sam na njegovoj strani, ali će se ljudi pitati: ''Aha, što nisi za tri godine otišao tamo napolju i odrekao se svoje majke'' - rekao je Ivan.

- Ja nisam hteo ni javno da se oglašavam ni bilo gde, ali mi je prekipelo. Hteo sam da nas pusti na miru - rekao je Nerio.

- Čovek se plašio keve - rekao je Đukić.

- Čega? Da ga ne ubije? - upitao je Ivan.

- DA! - odgovorio je besno Nerio.

- On je mogao da se odrekne majke u novinama, ne da dolazi ovde - rekao je Ivan.

- Ona je imala zabranu prilaska - rekao je Nerio.

- Znači nisi se plašio - rekao je Ivan.

- Nemoj ti njim da manipulišeš, on nije p*čka kao ti - rekao je Alibaba.

- Važi, p*čka sam - rekao je Ivan.

- Ajde ostavi ga na miru, ti si zaljubljen u Aneli - rekao je Alibaba.

- Aneli kada je došla, mislio sam da je u svađi sa Sitom - rekao je Nerio.

Autor: N.Panić