Poludeo je jer sam šetala u tangicama! Maja priznala da li će pružiti šansu Alibabi, pa se osvrnula na Staniju i Aneli: Čudno mi je da ne pričamo zbog njega (VIDEO)

Rzvezala!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Majom Marinković u "Šiša baru" o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Šta se desilo sinoć kad si videla poklone? - pitao je Darko.

- To je prirodna reakcija, ali sam se kulturno zahvalila ljudima. Ja nisam sa njim u vezi niti u potencijalnom odnosu, niti me to interesuje. Ja nisam neko koga to može da zbliži. Mnogi ljudi tako funkcionišu. Nisu to odnosi kao kad smo bili Janjuš i ja ili Filip i ja. Anđelo i Anita su imali poklone od početka do kraja, pa ništa nije merilo. Ja sam videla slike od Aneli i Anđela i prelepe su. Ja sebe ne želim da dovodim u takve situacije. Ako se družim sa nekim, družim se - rekla je Maja.

- Čime si povredila Asmina na anketi? - pitaop je Darko.

- To je moj stav. Ja sam rekla da je psihopata i manijak, ali on ima to u sebi. On ume da bude dobar i da me zaštiti. Mene ljubavna konatacija ne zanima. On je poludeo jer sam ja šetala u tangicama jer me Luka gledao. Mene Luka ne zanima, ne petljam se u taj odnos - rekla je Maja.

- Kako komentarišeš što ti je dao prednost u odnosu na Staniju? - pitao je Darko.

- Ja nisam za to da on pljuje Staniju. Mislim da on ako želi nekoga da osvoji sve će uraditi za tu osobu. On ej ušao ovde kao zauzet i veličao je tu ljubav. Mene ne zanima crveni karton, za mene su oni zajedno - rekla je Maja, pa se osvrnula na Aneli:

- Zbog koga ja da se svađam? Nisam očekivala to od nje. Meni njena energija odgovara i bilo mi je krivo kad je to uradila. Nije vredan Filip Đukić da se ja zbog njega svađam sa njom. Čudno mi je da ne pričamo - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

